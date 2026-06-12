Учасниця "Зважених і щасливих" вдруге стала мамою: як вона змінилася (фото)

У родині блогерки Надії Варчук поповнення. 11 червня шляхом кесаревого розтину на світ з’явилася її донечка. Мама з дитиною зараз почуваються добре.

Радісну новину повідомили на офіційній сторінці проєкту "Зважені та щасливі", а згодом це підтвердила й сама Надія в своєму Instagram (@varchuk).

"Якщо ви бачите це відео, значить ми вже стали батьками. Наша дівчинка вже з нами. 1+1=4", – написала вона.

Глядачі запам’ятали Надію як одну з найщиріших героїнь ювілейного сезону реаліті-шоу. На проєкт вона прийшла, щоб повернути здоров’я, стати впевненішою у собі та змінити своє життя.

Варчук схудла на тридцять кілограмів, однак під час вагітності надмірна вага знову частково повернулась.

"Ми вже народилися, як ви зрозуміли. Зараз буду по порядку все виставляти. Дуже багато повідомлень, привітань. Ми дуже всім дякуємо… Саша весь час був зі мною", – розповідає вона.

Відео дня

Надії Варчук з чоловіком Фото: Instagram

Надії робили кесарів розтин. Таке рішення ухвалив консиліум лікарів, оцінюючи всі ризики.

"Для мене це було дуже важко сприймати, бо я хотіла народжувати сама. Але все так, як має бути… Шийка не готова, мала знову поперек лягла, у неї велика вага", – поділилась вона.

Надія зазначила, що донечка народилася 11 травня, тобто на їхні з чоловіком річницю.

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