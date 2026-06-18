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Відома українська блогерка народила первістка (фото)

баба агонь народила сина
Блогерка Олена народила сина | Фото: Instagram

Блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою. Зірка соцмереж народила сина.

Радісною звісткою Олена поділилася на своїй сторінці в Instagram (@kopceniykit), опублікувавши зворушливі кадри безпосередньо з пологового залу.

блогерка народила первістка
Бірка Олени з пологового залу
Фото: Instagram

Як стало відомо зі знімків, хлопчик народився 17 червня об 11:08 із вагою 2645 грамів та зростом 50 сантиметрів. Мама лагідно називає синочка "нашим кошенятком".

"На пам'ять… Не віриться навіть, що вже все позаду, що поряд наше маленьке продовження нас. Дякуємо вам за привітання, за ваші поради, молитви, переживання… Вже чекаю, коли поїдемо додому, щоб малюка познайомити зі всіма рідними", — емоційно підписала публікацію новоспечена матуся.

Шанувальники, друзі та колеги "по цеху" вибухнули тисячами привітань у коментарях, бажаючи молодій родині міцного здоров'я, спокійних ночей та щасливої долі для маленького козака.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, учасниця "Зважених і щасливих" вдруге стала мамою.