Героя мему "Я в Польщі" запідозрили у фіктивному шлюбі (фото)

Відомий український блогер Валентин Войтун, більше знайомий аудиторії як Валік Козирний, нещодавно одружився у Польщі. Втім, у мережі не вірять у щирість цієї історії.

Блогер-пліткар Богдан Беспалов підозрює, що цей шлюб фіктивний. А українець начебто лише хоче отримати легальну можливість постійно перебувати в ЄС.

"Я в Польщі" одружився

"Ось цей самий мем-персонаж "Мамо, я в Польщі" офіційно одружився. А весілля відбулося в Польщі. Немає перевіреної інформації. Але я думаю, він одружився — це винятково фіктивний шлюб, аби мати можливість офіційно жити в Євросоюзі. Це точно не історія про реальні стосунки. Це саме про те, як затриматися, не вилетіти і не повернутися до України. Чи засуджую я таке? Та ні, кожен виживає, як може", — каже Беспалов.

Козирний нещодавно поділився з підписниками серією світлин з весілля з його дівчиною на ім'я Кароліна (яка займається б'юті-сферою та веде блог). Допис блогер супроводив текстом, назвавши подію "початком нашої ери".

Відео дня

"Фонтани, сльози щастя, обручки і момент, коли ми сказали одне одному "так". Я вдячний Богу за тебе і за те, що ти стала моєю дружиною", — написав українець.

Його обраниця є іноземкою, а церемонія нібито відбулася в Польщі.

Валентин Войтун родом з Чернівецької області. Популярність наздогнала хлопця після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Валентин скористався можливістю, виїхав до Польщі та записав емоційне відео, яке миттєво стало вірусним мемом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, відомий український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко одружився. Його дружиною стала Катерина Воскресенська.