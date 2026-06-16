Героя мема "Я в Польше" заподозрили в фиктивном браке (фото)

Известный украинский блогер Валентин Войтун, более известный аудитории как Валик Козырный, недавно женился в Польше. Впрочем, в сети не верят в искренность этой истории.

Блогер-сплетник Богдан Беспалов подозревает, что этот брак фиктивный. А украинец якобы просто хочет получить легальную возможность постоянно проживать в ЕС.

"Я в Польше" женился

"Вот этот самый мем-персонаж "Я в Польше" официально женился. А свадьба состоялась в Польше. Нет проверенной информации. Но я думаю, он женился — это исключительно фиктивный брак, чтобы иметь возможность официально жить в Евросоюзе. Это точно не история о реальных отношениях. Речь идет именно о том, как задержаться, не вылететь и не вернуться в Украину. Осуждаю ли я такое? Да нет, каждый выживает, как может", — говорит Беспалов.

Козырный недавно поделился с подписчиками серией фотографий со свадьбы со своей девушкой по имени Каролина (которая занимается бьюти-сферой и ведет блог). Пост блогер сопроводил текстом, назвав событие "началом нашей эры".

Відео дня

"Фонтаны, слёзы счастья, обручальные кольца и тот момент, когда мы сказали друг другу "да". Я благодарен Богу за тебя и за то, что ты стала моей женой", — написал украинец.

Его избранница — иностранка, а церемония якобы состоялась в Польше.

Валентин Войтун родом из Черновицкой области. Популярность настигла парня после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Валентин воспользовался возможностью, уехал в Польшу и записал эмоциональное видео, которое мгновенно стало вирусным мемом.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женился. Его супругой стала Екатерина Воскресенская.