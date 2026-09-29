"Навіть не уявляла": Леся Нікітюк зробила гучну заяву про війну в Україні (фото)

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк емоційно висловилася щодо бездіяльності міжнародних інституцій під час повномасштабної війни в Україні. Зірка відверто поділилася роздумами про втрату дитячих ілюзій та абсолютну неспроможність світових систем зупинити нищення української нації.

Своє звернення ведуча опублікувала в Instagram. Вона обурилася тим, що щоденні удари по цивільних людям транслюють по всьому світу, однак міжнародна спільнота залишається безсилою. За словами Лесі, у дитинстві вона навіть уявити не могла, що у світі відсутні ефективні важелі впливу на агресора.

Леся Нікітюк про російські обстріли Фото: Instagram

"На всій планеті виявляється немає жодної системи, яка хоч якось може вплинути на тих, хто просто нищить цілу націю. Дитиною я ще в щось вірила… коли виросла — прозріла", — зізналася Нікітюк.

Також телеведуча різко назвала Росію "гівнокраїною" за її регулярні атаки по мирних українських містах серед білого дня.

Видео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брат української акторки Клавдії Дрозд, відомий російський актор Максим Дрозд, обрав проросійську позицію та поширює наративи кремлівської пропаганди.

Українська співачка Наталка Карпа заявила, що у дворі її будинку стався приліт. Крім цього, під російський обстріл потрапила блогерка Даша Кубік.

Крім того, українська акторка Наталка Денисенко розповіла, що російська ракета "прилетіла" біля її будинку. Атака сталася в ніч на 24 вересня. За словами акторки, вона не спала всю ніч через масовану атаку росіян. На щастя, сама Денисенко та її рідні не постраждали.