Відомий актор показав молодшу на 23 роки дружину (фото)

55-річний британський актор Мартін Фрімен і його нова дружина, 32-річна Рейчел Бенаїсса, виглядали закоханими під час своєї першої спільної появи на публіці після одруження.

Фрімен і Бенаїсса вперше разом з'явилися на публіці після того, як таємно уклали шлюб; пара виглядала по-справжньому щасливою. Про це пише Daily Mail.

Мартін Фрімен вийшов на публіку з дружиною

Зірка серіалу "Шерлок" та його 32-річна обраниця відвідали гала-виставу "Derren Brown: Only Human" у лондонському театрі "Аполло".

Бенаїсса була в барвистому в'язаному светрі й тулилася до Фрімена, який мав елегантний вигляд у сірому піджаку та червоному шарфі.

Лише минулого тижня стало відомо, що актор таємно одружився з француженкою ще на початку цього року; під час спільного виходу на червону доріжку пара вперше продемонструвала свої обручки.

Мартін Фрімен вийшов на публіку з дружиною Фото: X (Twitter)

На руці Фрімена була золота обручка, а Бенаїсса показала свою каблучку — це сталося під час прем'єри нового фільму за участю актора, "Довга зима".

Видео дня

Представник актора підтвердив факт одруження пари, яка почала зустрічатися у 2020 році.

Стосунки Фрімена

До стосунків з Бенаїссою артист протягом 16 років зустрічався з акторкою Амандою Аббінгтон; пара розійшлася у 2016 році. У них є двоє дітей: 21-річна донька Грейс і 18-річний син Джо.

Раніше Фрімен розповідав про нові стосунки в подкасті, поділившись, що у вільний час вони люблять разом готувати.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Голлівудська акторка Гіларі Свонк чекає на третю дитину.

64-річний актор Джим Керрі вкотре розпрощався з парубоцьким життям.

Крім того, Дженна Ортега знялася в драмі "Дівчина Міллера", де її партнером став Мартін Фрімен.