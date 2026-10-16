55-річний Мартін Фрімен одружився з молодшою на 23 роки акторкою (фото)

55-річний британський актор Мартін Фрімен уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 32-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.

Зірка серіалу "Шерлок" та французька акторка таємно одружилися раніше цього року, а напередодні вперше продемонстрували свої обручки під час спільного виходу на червону доріжку. Факт одруження речник Мартіна підтвердив у коментарі The Sun.

Мартін Фрімен одружився

Молодята разом уже близько шести років.

Перед цим Фрімен 16 років прожив у цивільному шлюбі з акторкою Амандою Аббінгтон. У них є спільна 21-річна донька Грейс і 18-річний син Джо. Пара розійшлася у 2016 році.

На прем’єрі нового фільму за участю актора "Довга зима" він з’явився із золотою обручкою на пальці, а 32-річна Рейчел показала свою виблискуючу каблучку для заручин.

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Представник актора підтвердив виданню The Sun, що пара офіційно оформила стосунки; вони почали зустрічатися у 2020 році.

Мартін Фрімен з дружиною Фото: соцмережі

Кажуть, що Рейчел змогла налагодити близькі стосунки з дітьми Мартіна.

Мартін Фрімен з дружиною Фото: Wireimage

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