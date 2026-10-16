55-летний Мартин Фримен женился на актрисе, которая моложе его на 23 года (фото)

55-летний британский актёр Мартин Фримен впервые официально женился. Его избранницей стала 32-летняя французская актриса Рэйчел Бенаисса.

Звезда сериала "Шерлок" и французская актриса тайно поженились в начале этого года, а накануне впервые продемонстрировали свои обручальные кольца во время совместного выхода на красную дорожку. Факт бракосочетания подтвердил пресс-секретарь Мартина в комментарии для The Sun.

Мартин Фримен женился

Молодожены вместе уже около шести лет.

До этого Фримен 16 лет прожил в гражданском браке с актрисой Амандой Аббингтон. У них есть общая 21-летняя дочь Грейс и 18-летний сын Джо. Пара рассталась в 2016 году.

На премьере нового фильма с участием актера "Долгая зима" он появился с золотым обручальным кольцом на пальце, а 32-летняя Рэйчел продемонстрировала свое сверкающее кольцо.

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Представитель актёра подтвердил изданию The Sun, что пара официально оформила отношения; они начали встречаться в 2020 году.

Мартин Фримен с женой Фото: соцсети

Говорят, что Рэйчел сумела наладить теплые отношения с детьми Мартина.

Мартин Фримен с женой Фото: Wireimage

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