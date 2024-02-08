Дженна Ортега снялась в шокирующей сцене с актером, который годится ей в отцы

Звезда снялась в новой драме "Девушка Миллера", где ее партнером стал Мартин Фримен. И одна из сцен картины бурно обсуждается фанатами.

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21-летняя актриса Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнсдей, была вынуждена сделать заявление после того, как фанаты были шокированы одной из откровенных сцены новой картины "Девушка Миллера". Об этом пишет Daily Mail.

Любовная драма "Девушка Миллера" режиссера Джейд Холли Бартлетт рассказывает о том, как творческое письменное задание становится причиной сложных отношений между учителем и его талантливой ученицей.

Главные роли исполнили 21-летняя Дженна Ортега и 52-летний Мартин Фримен, звезда сериалов "Фарго" и "Шерлок". И откровенная сцена между ними стала предметом бурного обсуждения. И, видимо, низких оценок картины: на сайте Rotten Tomatoes фильм получил всего 35% "свежести", а кинокритики назвали поведение героини Ортеги "нелогичным".

Трейлер фильма "Девушка Миллера"

Марк Кеннеди из Associated Press был более резким, назвав "Девушку Миллера" бессмысленным и неловким моментом в карьере Ортеги.

Сама актриса даже была вынуждена сделать заявление, сказав, что чувствовала себя совершенно "комфортно и уверенно" на съемках сексуальной сцены с рейтингом X с 52-летним Мартином Фрименом.

Зрители не были впечатлены, и один из них сказал, что это "худшее, что они когда-либо видели".

Координатор на съемках сказал, что съемки прошли комфортно.

Дженна Ортега сказала, что была "уверена в том, что она хотела сделать" в своей сексуальной сцене с рейтингом X с Мартином Фрименом, и ее полностью поддерживали во время съемок.

Дженна в картине играет 18-летнюю студентку Каиро Свит, а Фримену досталась роль ее учителя Джонатана Миллера.

В фильме показано, как Каиро и Джонатан запутываются в очень сложных и неуместных отношениях.

И хоть картина не вызвала у зрителей восторга, один из комментаторов отметил, что людям "просто нужно смириться с тем фактом, что Дженна не Уэнсдей Аддамс".

"Она взрослая женщина, которая ищет серьезные роли в качестве талантливой актрисы. И тот факт, что фильм назвали "грубым", является невероятно женоненавистническим", — отметил комментатор.

Фильм "Девушка Миллера" был показан на 35-м ежегодном Международном кинофестивале в Палм-Спрингс в прошлом месяце.

Напомним, на премьере картины Дженна появилась в оригинальном платье с интересным цветочным декором.