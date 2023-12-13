Дженна Ортега в белоснежном мини-платье появилась на публике (фото)

Звезда экрана посетила премьеру своей новой картины.

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21-летняя американская актриса Дженна Ортега посетила премьеру своего нового фильма "Finestkind" в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Юная знаменитость, которая недавно завершила съемки в картине "Битлджус-2", вышла на красную дорожку с актерами Томми Ли Джонсом и Лолитой Давидович.

Ортега примерила полупрозрачное белое мини-платье с уникальным силуэтом, который подходил к ее миниатюрной фигуре. Наряд имел структурированную юбку и лиф, похожий на блейзер.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Дженна дополнила образ ярким серебряным ожерельем-колье с серьгами в тон. Темные волосы звезды экрана были собраны в прическу с растрепанной челкой.

Ортега позировала фотографам мероприятия в высоких белых туфлях от Мэри Джейн. Также "Уэнздей Аддамс" сделала легкий вечерний макияж.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Сюжет криминального триллера сосредотачивается на паре братьев с разным происхождением, которые собрались вместе и должны заключить сделку с организованным преступным синдикатом, а в центре проблемы оказалась молодая женщина. Режиссер — Брайан Гелгеланд.

Напомним, почему Дженна Ортега могла не сыграть свою культовую роль Уэнздей Аддамс.

Также Фокус писал о слухах вокруг романа Джонни Деппа и Дженны Ортеги.