Дженна Ортега призналась, почему хотела отказаться от роли Уэнздей Аддамс

Юная звезда не ожидала, что картина станет столь популярной.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега призналась, почему не хотела сниматься в нашумевшем сериале "Уэнздей". Об этом пишет The Times.

Юная звезда экрана рассказала, что отчаянно не хотела роли Уэнздей Аддамс. Она даже отклонила несколько предложений сыграть ставшую хитом роль.

"Я получила электронное письмо и передала его", — сказала Ортега. "За свою жизнь я сделала так много телепередач. Все, что я когда-либо хотела делать, это снимать… Вы должны доказать себя. Только последние три-четыре года я смогла начать сниматься в кино. Я боялась, что подписавшись на другое телевизионное шоу, это может помешать мне выполнять другую работу, которую я действительно хотела и о которой заботилась".

Дженна Ортега в роли Уэнздей Аддамс Фото: Скриншот/Netflix

"Единственная причина, почему я вернулась, заключается в том, что Тим [Бертон, режиссер и исполнительный продюсер "Уэнздей"] — такая легенда, и мы просто очень хорошо поладили", — добавила 20-летняя знаменитость.

Дженна Ортега призналась, что никогда не ожидала, что "Уэнздей" станет столь глобальным явлением. "Я думала, что это не будут смотреть", — сказала она. "Что это будет хороший маленький драгоценный камень, который кто-нибудь найдет, но [большинство людей — нет]".

Напомним, Дженна Ортега украсила обложку популярного глянца.

Также Фокус писал о критике поведения Дженны Ортеги известным продюсером.