"За пределами токсичности": голливудский продюссер осудил звезду "Уэнсдей" Дженну Ортегу

Голливудский продюсер и режиссер Стивен ДеНайт рассказал о полном непрофессионализме со стороны Дженны Ортеги.

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ДеНайт раскритиковал выходки на съемочной площадке, раскрытые 20-летней американской актрисой в подкасте Дакса Шепарда "Эксперт по креслам", в том числе признание того, что Ортега вела себя "непрофессионально" на съемках шоу Netflix и меняла реплики, которые "не имели смысла". Об этом пишет The Post.

В Twitter американский сценарист написал, что любит "беседовать с актерами об их репликах/историях", но иногда у звезд "нет полной картины того, куда движется история и почему некоторые реплики нужны для сюжета целостно, чтобы иметь смысл".

Хотя он частично обвинил ее возраст в ее действиях, он также сказал, что она "должна" знать, как все устроено.

"Она молода, так что, возможно, она не знает ничего лучше (но ей следует), — продолжил он в ветке Twitter. Ей также следует спросить себя, как бы она себя чувствовала, если бы шоураннеры дали интервью и рассказали о том, какая она сложная и отказалась исполнять материал".

Несмотря на то, что ДеНайту нравится ее работа, продолжил он, жизнь "слишком коротка", чтобы "иметь дело с такими людьми" в индустрии.

Обсуждая фиаско с другими пользователями Twitter, ДеНайт, который также работал над такими сериалами, как "Сорвиголова" и "Баффи — истребительница вампиров", назвал поведение Ортеги "крайне непрофессиональным", добавив, что, по его мнению, актеры должны высказывать свои опасения за кулисами, а не "выбрасывать текст" в общедоступном подкасте.

"В этом бизнесе крайне дурно бросать своих сотрудников под творческий автобус", — заявил он.

The Post обратилась к представителям Дженны Ортеги за комментариями.

Что сказала Дженна Ортега в подкасте

На прошлой неделе звезда "Уэнсдей" призналась, что она "упорствовала" на грани с "непрофессионализмом" ради своего семейного персонажа Аддамс, которого она "очень защищала".

"Я не думаю, что мне когда-либо приходилось давить на съемочную площадку так сильно, как в Уэнсдей. Были времена, когда я даже становилась в некотором смысле почти непрофессиональной, когда я просто начинала менять реплики", — сказала Ортега.

Юная звезда призналась, что после этого ей приходилось садиться вместе со сценаристами и объяснять им, почему она изменила реплики.

Дженна Ортега украсила апрельскую обложку Elle и рассказала журналу, что "боится", что не "оправдает ожиданий людей". Знаменитость добавила, что получать комплименты "невероятно".

Несмотря на критику, переработка сценария и конструктивная обратная связь во время съемок не помешали продюсерам "Уэнсдей" снова работать с ней. Ортега не только сыграет Уэнсдей во втором сезоне, но и сама станет исполнительным продюсером. Режиссер шоу Тим Бертон говорит, что у Ортеги есть Уэнсдей "в своей душе".

Ранее Фокус писал, что Дженна Ортега рассказала, что "истерически" плакала во время съемок "Уэнсдей".