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Стиль життя

"За межами токсичності": голлівудський продюсер засудив зірку "Венздей" Дженну Ортегу

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Фото: Getty Images | Дженна Ортега

Голлівудський продюсер і режисер Стівен ДеНайт розповів про повний непрофесіоналізм із боку Дженни Ортеги.

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ДеНайт розкритикував вибрики на знімальному майданчику, розкриті 20-річною американською акторкою в подкасті Дакса Шепарда "Експерт з крісел", зокрема визнання того, що Ортега поводилася "непрофесійно" на зйомках шоу Netflix і змінювала репліки, які "не мали сенсу". Про це пише The Post.

У Twitter американський сценарист написав, що любить "розмовляти з акторами про їхні репліки/історії", але іноді в зірок "немає повної картини того, куди рухається історія і чому деякі репліки потрібні для сюжету цілісно, щоб мати сенс".

Хоча він частково звинуватив її вік у її діях, він також сказав, що вона має знати, як усе влаштовано.

"Вона молода, тож, можливо, вона не знає нічого кращого (але їй слід), — продовжив він у гілці Twitter. Їй також варто поставити собі питання, як би вона почувалася, якби шоуранери дали інтерв'ю і розповіли про те, яка вона складна та відмовилася виконувати матеріал".

Незважаючи на те, що ДеНайту подобається її робота, продовжив він, життя "занадто коротке", щоб "мати справу з такими людьми" в індустрії.

Обговорюючи фіаско з іншими користувачами Twitter, ДеНайт, який також працював над такими серіалами, як "Шибайголова" та "Баффі — винищувачка вампірів", назвав поведінку Ортеги "вкрай непрофесійною", додавши, що, на його думку, актори повинні висловлювати свої побоювання за лаштунками, а не "викидати текст" у загальнодоступному подкасті.

"У цьому бізнесі вкрай погано кидати своїх співробітників під творчий автобус", — заявив він.

The Post звернулася до представників Дженни Ортеги за коментарями.

Що сказала Дженна Ортега в подкасті

Минулого тижня зірка "Венздей" зізналася, що вона "наполягала" на межі з "непрофесіоналізмом" заради свого сімейного персонажа Аддамс, якого вона "дуже захищала".

"Я не думаю, що мені колись доводилося тиснути на знімальний майданчик так сильно, як у Венздей. Були часи, коли я навіть ставала в деякому розумінні майже непрофесійною, коли я просто починала змінювати репліки", — сказала Ортега.

Юна зірка зізналася, що після цього їй доводилося сідати разом зі сценаристами та пояснювати їм, чому вона змінила репліки.

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Фото: Скриншот/Netflix

Дженна Ортега прикрасила квітневу обкладинку Elle та розповіла журналу, що "боїться", що не "виправдає очікувань людей". Знаменитість додала, що отримувати компліменти "неймовірно".

Незважаючи на критику, переробка сценарію і конструктивний зворотний зв'язок під час зйомок не завадили продюсерам "Венздей" знову працювати з нею. Ортега не лише зіграє Венздей у другому сезоні, а й сама стане виконавчлю продюсеркою. Режисер шоу Тім Бертон каже, що Ортега має Венздей "у своїй душі".

Раніше Фокус писав, що Дженна Ортега розповіла, що "істерично" плакала під час зйомок "Венздей".