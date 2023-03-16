"За межами токсичності": голлівудський продюсер засудив зірку "Венздей" Дженну Ортегу

Голлівудський продюсер і режисер Стівен ДеНайт розповів про повний непрофесіоналізм із боку Дженни Ортеги.

Related video

ДеНайт розкритикував вибрики на знімальному майданчику, розкриті 20-річною американською акторкою в подкасті Дакса Шепарда "Експерт з крісел", зокрема визнання того, що Ортега поводилася "непрофесійно" на зйомках шоу Netflix і змінювала репліки, які "не мали сенсу". Про це пише The Post.

У Twitter американський сценарист написав, що любить "розмовляти з акторами про їхні репліки/історії", але іноді в зірок "немає повної картини того, куди рухається історія і чому деякі репліки потрібні для сюжету цілісно, щоб мати сенс".

Хоча він частково звинуватив її вік у її діях, він також сказав, що вона має знати, як усе влаштовано.

"Вона молода, тож, можливо, вона не знає нічого кращого (але їй слід), — продовжив він у гілці Twitter. Їй також варто поставити собі питання, як би вона почувалася, якби шоуранери дали інтерв'ю і розповіли про те, яка вона складна та відмовилася виконувати матеріал".

Незважаючи на те, що ДеНайту подобається її робота, продовжив він, життя "занадто коротке", щоб "мати справу з такими людьми" в індустрії.

Обговорюючи фіаско з іншими користувачами Twitter, ДеНайт, який також працював над такими серіалами, як "Шибайголова" та "Баффі — винищувачка вампірів", назвав поведінку Ортеги "вкрай непрофесійною", додавши, що, на його думку, актори повинні висловлювати свої побоювання за лаштунками, а не "викидати текст" у загальнодоступному подкасті.

"У цьому бізнесі вкрай погано кидати своїх співробітників під творчий автобус", — заявив він.

The Post звернулася до представників Дженни Ортеги за коментарями.

Що сказала Дженна Ортега в подкасті

Минулого тижня зірка "Венздей" зізналася, що вона "наполягала" на межі з "непрофесіоналізмом" заради свого сімейного персонажа Аддамс, якого вона "дуже захищала".

"Я не думаю, що мені колись доводилося тиснути на знімальний майданчик так сильно, як у Венздей. Були часи, коли я навіть ставала в деякому розумінні майже непрофесійною, коли я просто починала змінювати репліки", — сказала Ортега.

Юна зірка зізналася, що після цього їй доводилося сідати разом зі сценаристами та пояснювати їм, чому вона змінила репліки.

Дженна Ортега прикрасила квітневу обкладинку Elle та розповіла журналу, що "боїться", що не "виправдає очікувань людей". Знаменитість додала, що отримувати компліменти "неймовірно".

Незважаючи на критику, переробка сценарію і конструктивний зворотний зв'язок під час зйомок не завадили продюсерам "Венздей" знову працювати з нею. Ортега не лише зіграє Венздей у другому сезоні, а й сама стане виконавчлю продюсеркою. Режисер шоу Тім Бертон каже, що Ортега має Венздей "у своїй душі".

Раніше Фокус писав, що Дженна Ортега розповіла, що "істерично" плакала під час зйомок "Венздей".