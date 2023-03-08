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Стиль життя

Дженна Ортега прикрасила обкладинку журналу Elle (фото)

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Фото: elle.com | Дженна Ортега

Зірка гучного серіалу "Венздей" з'явилася в квітневому випуску модного журналу в приголомшливих образах.

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20-річна американська актриса Дженна Ортега потрапила до квітневого номеру журналу Elle, для якого знялася в кількох надзвичайних вбраннях.

На обкладинці Дженна виглядала квітучою, оскільки на ній була дуже ексцентрична гігантська біла квітка в якості топа, розроблена іспанським розкішним модним будинком Loewe. У верхній частині був довгий пластиковий стрижень, що стирчав спереду, і вона вирішила нічого не вдягати під нього, дозволивши тільки листу прикрити її.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: elle.com

Крім свого незвичайного образу для обкладинки, зірка серіалу "Венздей" одягла яскраво-червону сукню Prada на тонких бретельках з V-подібним вирізом вартістю 4000 доларів та сліпучим діамантовим намистом Harry Winston.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: elle.com

Також для фотосесії вона одягла білу мінісукню Coperni з бісером та повністю відкритою спиною. Вона доповнила його головним убором з пір'ям Brent Lawler for Batsheva, високими білими шкарпетками Falke та пастельно-рожевими туфлями Roger Vivier з гострими шкарпетками за 1150 доларів.

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Фото: elle.com

Скласти конкуренцію топу у вигляді величезного листа може срібна сукня JW Anderson без бретельок. Сукня виглядала як одна гігантська срібна намистина. На актрисі нічого не було під нею, а її руки були прикрашені срібними манжетами Elsa Peretti та Tiffany & Co. Оригінальне вбрання вона доповнила парою бірюзових туфель на підборах Roger Vivier.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: elle.com

Оскільки зараз вона є однією з найвідоміших молодих акторок у світі, багато хто ставив питання про статус її стосунків, і зірка підтвердила Elle, що в даний час вона незаміжня.

"Можливо, я занадто одержима своєю роботою, але ідея стосунків мене пригнічує. А також бути такою вразливою з кимось і мені потрібно так добре пізнати когось, щоб хтось побачив тебе таким, яким ти є... Мій мозок знає, що мені не потрібно думати про це прямо зараз, — пояснила Дженна.

Раніше Фокус писав, що Дженна Ортега порадувала фанатів відверто на прем'єрі фільму жахів "Крик VI", зіркова прем'єра якого відбулася 6 березня в Нью-Йорку.