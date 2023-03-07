"Соковитий" виріз у пікантному місці: Дженна Ортега вразила фанатів на прем'єрі "Крику VI" (відео)

Акторка продемонструвала свій чорно-білий варіант відвертого та стильного вбрання "сексуальної" Венздей на передпрем'єрному показі популярної франшизи "Крик".

Related video

Зірка гучного серіалу "Венздей", акторка Дженна Ортега порадувала фанатів відверто на прем'єрі жахів "Крик VI", зіркова прем'єра якого відбулася 6 березня в Нью-Йорку, пише Hollywoodlife.

Фанати активно обговорюють новий сексуальний образ Ортеги в мережі, вони пишуть, що акторка не перестає вражати й зводити їх із розуму своєю красою.

Також фанати особливу увагу приділили "соковитому" декольте акторки, адже після скромного та стриманого образу в серіалі "Венздей" вибір наряду для прем'єри став досить провокаційним.

Висхідна 20-річна зірка з'явилася на червоній доріжці заходу в яскравому відвертому ультракороткому міні з V-подібним декольте від культового бренду Jean Paul Gaultier із колекції осінь-зима 2022 року.

[ + – ] Декольте акторки особливо порадувало шанувальників [ + – ] Джасмін Савой, Дженна Ортега та Мелісса Баррера Фото: Erik Pendzich

Як і в серіалі від Netflix, Ортега віддала перевагу лаконічним чорно-білим кольорам для сукні, верх якого нагадав спущену з плечей сорочку, підкреслену її струнку фігуру подовженим чорним жакетом. Дженна доповнила стильний образ яскраво-червоною помадою, діамантовим кольє Tiffany&Co та чорними відкритими туфлями на високих підборах (зріст акторки становить лише 1,55 м).

[ + – ] Сексуальний образ Ортеги на червоній доріжці

Шоста частина популярної франшизи про вбивцю в масці "Крик VI" виходить у світовий прокат уже цього тижня. До своїх ролей повернулися Кортні Кокс, Мелісса Баррера, Джасмін Савой, Дженна Ортега, Мейсон Гудінг і Гейден Панеттьєр.

Нагадаємо, 14 лютого Дженна Ортега розповіла, що "істерично" плакала та рвала на собі волосся через напружений графік зйомок серіалу "Венздей".

9 січня Netflix офіційно анонсував продовження популярного серіалу "Венздей", продовження якого глядачі побачать уже 2023 року.