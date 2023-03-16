Дженна Ортега зізналася, чому хотіла відмовитися від ролі Венздей Аддамс

Юна зірка не очікувала, що картина стане настільки популярною.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега зізналася, чому не хотіла зніматися в нашумілому серіалі "Венздей". Про це пише The Times.

Юна зірка екрану розповіла, що відчайдушно не хотіла ролі Венздей Аддамс. Вона навіть відхилила кілька пропозицій зіграти роль, яка стала хітом.

"Я отримала електронний лист і передала його", — сказала Ортега. "За своє життя я зробила так багато телепередач. Усе, що я коли-небудь хотіла робити, це знімати… Ви повинні довести себе. Лише останні три-чотири роки я змогла почати зніматися в кіно. Я боялась, що підписавшись на інше телевізійне шоу, це може перешкодити мені виконувати іншу роботу, яку я дійсно хотіла і про яку дбала".

Дженна Ортега в ролі Венздей Аддамс Фото: Скриншот/Netflix

"Єдина причина, чому я повернулася, полягає в тому, що Тім [Бертон, режисер і виконавчий продюсер "Венздей"] — така легенда, і ми просто дуже добре порозумілися", — додала 20-річна знаменитість.

Дженна Ортега зізналася, що ніколи не очікувала, що "Венздей" стане таким глобальним явищем. "Я думала, що це не будуть дивитися", — сказала вона. "Що це буде гарний маленький коштовний камінь, який хтось знайде, але [більшість людей — ні]".

Нагадаємо, Дженна Ортега прикрасила обкладинку популярного глянцю.

Також Фокус писав про критику поведінки Дженни Ортеги відомим продюсером.