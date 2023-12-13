Дженна Ортега в білосніжній мінісукні зʼявилася на публіці (фото)

Зірка екрану відвідала премʼєру своєї нової картини.

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21-річна американська акторка Дженна Ортега відвідала прем’єру свого нового фільму "Finestkind" у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Юна знаменитість, яка нещодавно завершила зйомки в картині "Бітлджус-2", вийшла на червону доріжку з акторами Томмі Лі Джонсом і Лолітою Давидович.

Ортега приміряла напівпрозору білу мінісукню з унікальним силуетом, який підходив до її мініатюрної фігури. Вбрання мало структуровану спідницю та ліф, схожий на блейзер.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Дженна доповнила образ яскравим срібним намистом-кольє із сережками в тон. Темне волосся зірки екрану було зібране в зачіску з розпатланим чубчиком.

Ортега позувала фотографам заходу у високих білих туфлях від Мері Джейн. Також "Венздей Аддамс" зробила легкий вечірній макіяж.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Сюжет кримінального трилера зосереджується на парі братів із різним походженням, які зібралися разом і мають укласти угоду з організованим злочинним синдикатом, а в центрі проблеми опинилася молода жінка. Режисер — Браян Гелгеланд.

Нагадаємо, чому Дженна Ортега могла не зіграти свою культову роль Венздей Аддамс.

Також Фокус писав про чутки навколо роману Джонні Деппа та Дженни Ортеги.