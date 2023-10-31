Дженна Ортега надихнулась своїм образом Венздей Аддамс (фото)
Юна зірка відвідала вечірку на честь 20-річчя модного бренду Тома Брауна.
21-річна американська акторка Дженна Ортега зʼявилася на публіці в образі школярки. Про це пише Daily Mail.
Юна знаменитість відтворила образ своєї школярки з Nevermore Academy Венздей Аддамс в ансамблі, підібраному дизайнером Томом Брауном для вечері з нагоди 20-річчя його модного бренду в ресторані "The Grill" у центрі Манхеттена в понеділок, 30 жовтня 2023.Важливо
Колишня зірка Disney Channel одягла білі шкарпетки з клаптевими шортами та піджаком зі сріблястими паєтками. До образу вона додала білу сорочку з краваткою. А на ногах зірки серіалу про доньку сімейки Аддамс були лаковані черевики.
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Дженна також носила сумочку із візерунком від Thom Browne і яскраві сережки.
Ортега була з мінімальним макіяжем, використавши лише трохи туші та блискучих тіней, щоб підкреслити свої карі очі.
Том Браун, який називає Дженну "своєю двійницею на день народження", залучив її представляти свій американський дім моди на Met Gala, присвяченому Карлу Лагерфельду, 1 травня 2023 року.
Нагадаємо, Дженна Ортега відвідала вечірку Dior у Лос-Анджелесі.
Також Фокус писав про появу зірки серіалу "Венздей" на обкладинці глянцю.