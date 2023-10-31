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Стиль життя

Дженна Ортега надихнулась своїм образом Венздей Аддамс (фото)

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Фото: Getty Images | Дженна Ортега

Юна зірка відвідала вечірку на честь 20-річчя модного бренду Тома Брауна.

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21-річна американська акторка Дженна Ортега зʼявилася на публіці в образі школярки. Про це пише Daily Mail.

Юна знаменитість відтворила образ своєї школярки з Nevermore Academy Венздей Аддамс в ансамблі, підібраному дизайнером Томом Брауном для вечері з нагоди 20-річчя його модного бренду в ресторані "The Grill" у центрі Манхеттена в понеділок, 30 жовтня 2023.

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Колишня зірка Disney Channel одягла білі шкарпетки з клаптевими шортами та піджаком зі сріблястими паєтками. До образу вона додала білу сорочку з краваткою. А на ногах зірки серіалу про доньку сімейки Аддамс були лаковані черевики.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

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Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

Дженна також носила сумочку із візерунком від Thom Browne і яскраві сережки.

Дженна Ортега в ролі Венздей Аддамс Fullscreen
Дженна Ортега в ролі Венздей Аддамс
Фото: Скріншот/Netflix

Ортега була з мінімальним макіяжем, використавши лише трохи туші та блискучих тіней, щоб підкреслити свої карі очі.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty Images

Том Браун, який називає Дженну "своєю двійницею на день народження", залучив її представляти свій американський дім моди на Met Gala, присвяченому Карлу Лагерфельду, 1 травня 2023 року.

Дженна Ортега на Met Gala 2023

Нагадаємо, Дженна Ортега відвідала вечірку Dior у Лос-Анджелесі.

Також Фокус писав про появу зірки серіалу "Венздей" на обкладинці глянцю.