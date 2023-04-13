Повернулась до total black: Дженна Ортега відвідала вечірку Dior (фото)

Зірка серіалу "Венздей" продемонструвала елегантний образ total black.

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20-річна американська актриса Дженна Ортега була серед знаменитостей, які відвідали VIP-вечірку на честь випуску нового аромату парфумерної води Dior Gris у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Венздей" нещодавно знялася у рекламній кампанії Dior для дизайнерського аромату.

На світський захід юна знаменитість одягла чорну сукню з воланами, а бант елегантно підкреслював її талію. Ортега вибрала ніжний макіяж із рожевою помадою на губах. Чорне кольє та кільця Nourdar разом із браслетом Marli New York завершили її образ.

Напередодні заходу Ортега сказав THR: "Дім Dior — це чудове втілення елегантності та розширення прав і можливостей жінок. Аромат Gris Dior вселяє в мене впевненість. Це один з моїх улюблених кроків під час підготовки. Як тільки я його надягаю, я відчуваю бажання брати участь. у житті та обіймати людей".

Нагадаємо, легендарний спортивний бренд Аdidas представив нову лінію adidas Sportswear, обличчям якої стала зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега.

Також Фокус писав, що Дженна Ортега прикрасила обкладинку квітневого випуску Elle.