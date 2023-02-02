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Стиль життя

Зірка "Венздей" Дженна Ортега стала обличчям нової лінійки Аdidas

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Фото: Instagram @adidas | Дженна Ортега

Уперше за 50 років виробник спортивного одягу запускає новий бренд і відома акторка стала його першою амбасадоркою.

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Легендарний спортивний бренд adidas представив нову лінію adidas Sportswear, обличчям якої стала зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега. Новинка націлена на смак і стиль молодого покоління. Про це пише Harpers Bazaar.

Любителька футболу та йоги, яка також вважає фехтування однією зі своїх спортивних навичок (завдяки її ролі в серіалі Netflix "Венздей"), також опублікувала у сторіс у своєму Instagram-акаунті фото, на якому вона одягнена у фіолетовий спортивний костюм, зі словами: "Отже, рада приєднатися до сім'ї @adidas!!"

Акторка розповіла про свою любов до компанії та хвилювання з приводу майбутнього релізу.

"Моя любов до adidas сягає корінням у минуле. Він завжди був присутній у спорті, музиці та культурі й продовжує залишатися новатором у багатьох стосунках. Коли я росла, я завжди повинна була носити кросівки та футболки adidas, і до цього дня більша частина мого гардеробу складається з культових трьох смужок. Для мене велика честь стати частиною цієї легендарної родини творців змін і стати обличчям її абсолютно нового лейблу. Не можу дочекатися, щоб показати вам, друзі", — каже вона.

Зазначається, що фанати бренду можуть придбати нову лінійку з 9 лютого 2023 року у магазинах, а на вебсайті adidas — з 2 лютого.

Нагадаємо, німецький виробник спортивних товарів adidas AG розірвав партнерську угоду з американським музикантом Каньє Вестом через його антисемітські заяви.

Також Фокус писав, що Дженна Ортега здалася у напівпрозорому пеньюарі у ванній.