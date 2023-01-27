Зірка "Венздей" Дженна Ортега з'явилася в напівпрозорому пеньюарі у ванній (фото)
Знаменитість поділилася досить відвертим знімком.
20-річна американська акторка, зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега продемонструвала своїм шанувальникам доволі провокаційну фотографію. У своєму Instagram-акаунті знаменитість опублікувала кілька знімків, які здивували її підписників.
Спочатку Ортега запостила фото, на яких зображена статуетка зі слонової кістки у вигляді моторошної гусениці з хижим обличчям.
А разом із цими фото Ортега поділилася своїм досить рідкісним відвертим фото. На знімку акторка позує в білому напівпрозорому мереживному пеньюарі в себе вдома у ванній.
"Обличчя ангела і я", — підписала фотографії Ортега.
Зазначимо, що зірка гучного серіалу "Венздей" украй рідко ділиться фотографіями з особистого життя, а тим більше такого характеру. Тож це фото викликало справжній резонанс серед фанатів популярної акторки.
Нагадаємо, мініатюрна знаменитість, а зріст Ортеги всього 155 см, з'явилася на модному показі нової чоловічої колекції Saint Laurent сезону Fall-Winter 2023-2024 у Парижі в розкішному та сексуальному вбранні, повернувшись до улюбленого чорного кольору.
Також Фокус писав, що Дженна Ортега повернула в моду краватки.