Дженна Ортега повернулася до чорного кольору і стала зіркою модного показу в Парижі

На публіці актриса з'явилася разом із Saint Laurent.

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20-річна американська актриса Дженна Ортега, на яку впала світова слава після виходу серіалу "Венздей", де вона зіграла головну роль, залишається під пильною увагою папараці та модних критиків. Мініатюрна знаменитість — зріст дівчини всього 155 см — з'явилася на модному показі нової чоловічої колекції Saint Laurent сезону Fall-Winter 2023-2024 у Парижі у розкішному та сексуальному вбранні, повернувшись до улюбленого чорного кольору.

[ + – ] Актриса на показі колекції Saint Laurent Фото: Getty

Дівчина сиділа в першому ряду в сексуальній сукні від Saint Laurent у підлогу з відкритою спиною та капюшоном. Ансамбль доповнювали чорні та золоті масивні браслети. а макіяжем традиційно були виділені очі та губи. Над зіркою працював знаменитий стиліст Енріке Мелендес, який одягав її на премію "Золотий глобус".

Серед інших гостей показу були Персі Уайт, Стів Лейсі, Конан Грей, Еван Мок, Аня Рубік, Лора Харрієр.

Тиждень чоловічої моди у Парижі триває з 17 по 22 січня. Серед дизайнерів та брендів, представлених цього сезону, — Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens та Paul Smith. Усі покази та презентації на подіумах цього сезону відбуваються в очному форматі.

Раніше Фокус писав, що Дженна Ортега повернула у моду краватки.