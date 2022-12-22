Краватка в тренді. Дженна Ортега повернула в моду чоловічий аксесуар

Дженна Ортега, зірка серіалу "Венздей" стала справжньою іконою стилю, і тепер чоловіча краватка, її улюблений аксесуар, знову в трендах.

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Краватка якийсь час вважалася чоловічим аксесуаром, призначеним для костюмів і офіційних заходів. Тепер вона стає обов'язковою прикрасою для жінок, і частково завдяки таким дівчатам, як Дженна Ортега та Жанель Моне. Особливо завдяки Дженні, адже через популярний серіал "Венздей" Тіма Бертона вона не сходить із перших сторінок таблоїдів, а про її стиль пишуть усі модні журнали. Про це пише Daily Mail.

Дженна, яка грає Венздей Аддамс у новому серіалі Netflix, вже кілька разів з'являлася з цим модним аксесуаром, тож варто чекати буму на краватки серед її шанувальниць.

[ + – ] Дженна Ортега та її краватка

Так, вона нещодавно вийшла у світ у прозорому вбранні від Dolce & Gabbana, доповненому краваткою, поєднавши готичний стиль своєї серіальної героїні та власні уподобання.

Дженна любить підкреслювати талію, так що корсетний пояс був доречним.

Протягом усього промо-туру шоу 20-річна Дженна залишалася вірною готичному стилю своєї героїні.

[ + – ] Стиль Дженни Ортеги

Також у любові до краваток зізналася зірка "Аватара" Зої Салдана. І співачка й акторка Жанель Моне, яка вже давно є шанувальницею андрогінного шику.

Однак останній раз спалах інтересу до чоловічих краваток спостерігався в 1977 році завдяки персонажу Даян Кітон у фільмі "Енні Голл". Тоді ж увійшов у моду й стиль, прозваний у модних журналах "стилем шибеника".

Натхнена "жінками, які мають крутий вигляд на вулицях Нью-Йорка", головна художниця з костюмів культового фільму Рут Морлі вплинула на покоління жінок, які вийшли за межі гендерно-нормативної моди.

[ + – ] Стиль Дженни Ортеги

За даними Bows-N-ties, найбільшого у світі інтернет-магазину чоловічих краваток, вузол Four-in-Hand — ідеальний вузол для того, хто тільки намагається носити краватки.

[ + – ] Вузол Four-in-Hand — для тих, хто хоче навчитися зав'язувати краватку Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше стилісти серіалу "Венздей" розповіли, як підбирали макіяж акторкам, щоб створити готичний, але сучасний образ.

А Фокус розповідав про п'ять улюблених речей Дженни Ортеги, головної зірки серіалу.