Галстук в тренде. Дженна Ортега вернула в моду мужской аксессуар

Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнсдей" стала настоящей иконой стиля, и теперь мужской галстук, ее любимый аксессуар, снова в трендах.

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Когда-то считавшийся мужским аксессуаром, предназначенным для костюмов и официальных мероприятий, галстук в настоящее время становится обязательным украшением для женщин, и отчасти благодаря таким девушкам, как Дженна Ортега и Жанель Моне. Особенно благодаря Дженне, ведь благодаря популярному сериалу "Уэнсдей" Тима Бертона, она не сходит с первых страниц таблоидов, а о ее стиле пишут все модные журналы. Об этом пишет Daily Mail.

Дженна, которая играет Уэнсдей Аддамс в новом сериале Netflix, уже несколько раз появлялась с этим модным аксессуаром, так что стоит ждать бума на галстуки среди ее поклонниц.

[ + – ] Дженна Ортега и ее галстук

Так, она недавно вышла в свет в прозрачном наряде от Dolce & Gabbana, дополненном галстуком, сочетав готический стиль своей сериальной героини и свои собственные предпочтения.

Дженна любит подчеркивать талию, так что корсетный пояс пришелся кстати.

На протяжении всего промо-тура шоу 20-летняя Дженна оставалась верной готическому стилю своей героини.

[ + – ] Стиль Дженны Ортеги

Также в любви к галстукам призналась звезда "Аватара" Зои Салдана. И певица и актриса Жанель Монэ, которая уже давно является поклонницей андрогинного шика.

Однако последний раз вспышка интереса к мужским галстукам наблюдалась в 1977 году, благодаря персонажу Дайан Китон в фильме "Энни Холл". Тогда же вошел в моду и стиль, прозванный в модных журналах "стилем сорванца".

Вдохновленная "круто выглядящими женщинами на улицах Нью-Йорка", ведущий художник по костюмам культового фильма Рут Морли повлияла на поколения женщин, вышедших за рамки гендерно-нормативной моды.

[ + – ] Стиль Дженны Ортеги

По данным Bows-N-ties, крупнейшего в мире интернет-магазина мужских галстуков, узел Four-in-Hand — идеальный узел для того, кто только пробует носить галстуки.

[ + – ] Узел Four-in-Hand - для тех, кто хочет научиться завязывать галстук Фото: Скриншот

Напомним, ранее стилисты сериала "Уэнсдей" рассказали, как подбирали макияж актрисам, чтобы создать готический, но современный образ.

А Фокус рассказывал о пяти любимых вещах Дженны Ортеги, главной звезды сериала.