Стилисты сериала "Уэнздей" рассказали, как создавали образы героиням и подбирали макияж

У создателей сериала была важная задача: сохранить дух сериала и не копировать образы из классических фильмов про семейку Аддамс.

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О сериале Netflix, созданном Тимом Бертоном, говорят все таблоиды, а образы главной героини Уэнздей уже стали культовыми. Как и ее фирменные косички и макияж. И создатели телесаги, которая бьет все рекорды просмотров, рассказали, как подбирали макияж и образы для героинь. Об этом пишет BuzzFeed.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет про семейку Аддамс было снято немало фильмов, только в новом сериале большинство экранного времени было посвящено молодому поколению Аддамсов, а именно Уэнздей. Дочь Мортиши и Гомеса отправляется учиться в академию Невермор, где учатся сирены, оборотни и прочие, как их называют "изгои".

Те, кто уже посмотрели сериал, заметили Уэнздей и остальные персонажи семейки Аддамс — имеют обновленный, более современный вид благодаря мастеру по гриму и прическам Таре Макдональд.

"Я, конечно, хотела сохранить оригинальную Уэнздей, но также обновить ее внешний вид. Поэтому Тим Бертон очень хотел, чтобы она не была типичным готом, а стала более модной. И поэтому я начала с идеи, что на ней не должно быть слишком много косметики", — отметила Тара.

Чтобы подобрать цвет помады для Дженны Ортеги, исполнительницы главной роли, Тара и ее команда протестировали 15 различных цветов, пока не нашли тот самый.

"Что касается губ Уэнздей, я хотела, чтобы они выглядели естественно. И так, будто на ее губах нет помады", — сказала Тара.

[ + – ] Дженна Ортега в роли Уэнздей Фото: Скриншот

"Мы неделю подбирали цвет. Наконец, остановились на MAC. Карандаш для губ Nightmoth. Мы смешиваем его с небольшим количеством бальзама — Dr. PawPaw Balm — и просто наносим на ее губы, чтобы придать им свежий мягкий вид", — сказала Тара.

А чтобы создать бледный оттенок кожи Уэнздей, визажист смешивала два разных тональных средств на несколько оттенков светлее тона кожи Дженны Ортеги.

"Мы наносили на нее различные основы. Макияж всегда должен был быть матовым. Мы не хотели, чтобы она выглядела сияющей", — сказала Тара.

"Иногда мы использовали тональную основу Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Foundation в цвете Porcelain, но наносили ее влажной губкой и очень экономно. Так она получалась прозрачной. Мы не хотели наносить на кожу Дженны густой белый готический макияж. Мы также иногда использовали немного основы Armani", — сказала Тара.

Чтобы придать лицу Уэнздей скульптурные линии, визажист контурировала только определенные области ее лица.

"Это был контур от впадин ее щек до висков, чтобы придать угловатый вид", — сказала Тара, которая использовала MAC Sculpt и MAC Shadowy Lady для контуринга.

И визажист намеренно не скрывала темные круги под глазами Дженны и не наносила консилер.

Претерпел изменения и макияж Мортиши Аддамс, роль которой исполнила Кэтрин Зета-Джонс. Так что Тара отказалась от слишком белого тона лица и слишком красной помады, заменив ее сочным сливовым оттенком.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс Фото: Netflix

Она хотела создать то, что назвала "гламурной готикой".

"Мы нанесли ей на лицо много тонального крема Clé de Peau и использовали накладные ресницы от Ardel. Мы использовали фиолетовые, дымчато-бордовые оттенки для макияжа глаз. Тим Бертон был в восторге, он обожает фиолетовый", — рассказала визажист.

Превращение Кэтрин Зета-Джонс в Мортишу заняло у Тары и ее команды больше всего времени.

"Она приходила утром и сушила волосы феном, а затем я делала ей макияж, что занимало больше часа. Затем мы наносили тональный крем на ее руки, грудь и шею", — по словам Тары Кэтрин даже нарастила собственные волосы, чтобы добиться фирменных длинных черных волос Мортиши.

[ + – ] Кэтрин Зета-Джонс в роли Мортиши Аддамс Фото: Netflix

"Мы вместе работали над созданием этой современной Мортиши. И прическа занимала час. Так, Кэтрин проводила в кресле стилиста более двух часов", — рассказала Тара.

Самой сложной сценой оказалась сцена с кровавым дождем в четвертом эпизоде сериала. Так что некоторым персонажам пришлось подготовить запасные парики.

[ + – ] Дженна Ортега в роли Уэнздей Фото: Netflix

"Нам пообещали, что все будет снято за один дубль. Потому что, когда краска попадает на актеров, потом ее очень долго смывать с волос и кожи. Но, конечно, за один дубль они не управились. Поэтому у нас были запасные парики для Энид (Эмма Майерс) и три или четыре разных резервных парика для Лариссы Вимс (Гвендолин Кристи). Поэтому, если на них попадала кровь, мы их просто снимали и надевали следующий", — сказала Тара.

[ + – ] Гвендолин Кристи и Тим Бертон Фото: Netflix

Напомним, ранее создатели сериала "Уэнздей" рассказывали, как создали комнату, которую делили Уэнздей и Энид в академии Невермор. И показали, как "оживили" знаменитую Вещь – руку, которая существует отдельно от тела.