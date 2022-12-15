Создатели "Уэнздей" показали, как "оживили" знаменитую руку (видео)

Вещь помогал Уэнздей в крайне критических ситуациях.

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Создатели нашумевшего сериала "Уэнздей" поделились несколькими видео со съемочной площадки с неудачными кадрами.

В частности, стало известно, что главная героиня, которую воплотила на экране 20-летняя Дженна Ортега, умеет улыбаться.

Также создатели популярной картины от Netflix раскрыли секрет создания знаменитой руки, которую в сериале называли "Вещью". Лучшего друга Уэнздей так звали и в оригинальной версии "Семейки Аддамс".

Сыграть этого персонажа пригласили специального человека. В сериале "Вещь" воплотил фокусник из Румынии Виктор Доробант.

[ + – ] Неудачные кадры со съемочной площадки "Уэнздей"

Также в закулисье популярного сериала показали, как воплотили образ "Вещи" в сериале, и какую ловкость руки имеет фокусник Дорабант, чтобы суметь передать эмоции только пальцами.

[ + – ] Неудачные кадры со съемочной площадки "Уэнздей"

Картина о дочери Гомеса и Мортиши Аддамсов преодолела отметку в один миллиард просмотров на стриминговой платформе. Образом главной героини вдохновляются фанаты сериала, повторяя вирусный танец Уэнздей и перевоплощаясь в брюнеток, как это сделала Пэрис Хилтон.

Напомним, в чем состоит гениальность сериала "Уэнздей".

Также Фокус писал о вдохновении образом Уэнздей Пэрис Хилтон, которая стала брюнеткой и посетила Диснейленд.