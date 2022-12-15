Творці "Венздей" показали, як створювали знамениту руку (відео)

Річ допомагав Венздей у вкрай критичних ситуаціях.

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Творці нашумілого серіалу "Венздей" поділилися кількома відео зі знімального майданчика з невдалими кадрами.

Зокрема стало відомо, що головна героїня, яку втілила на екрані 20-річна Дженна Ортега, також вміє посміхатися. Також творці популярної картини від Netflix розкрили таємницю створення знаменитої руки, яку в серіалі називали "Річчю". Кращого друга Венздей так само звали і в оригінальній версії "Сімейки Аддамс".

Зіграти цей персонаж запросили спеціальну людину. У серіалі "Річ" втілив фокусник з Румунії Віктор Доробант.

[ + – ] Невдалі кадри зі знімального майданчика "Венздей"

Також у закуліссі популярного серіалу показали, як саме втілили образ "Речі" у серіалі, і яку спритність руки має фокусник Дорабант, аби зуміти передати емоції лише пальцями.

[ + – ] Невдалі кадри зі знімального майданчика "Венздей"

Картина про доньку Гомеса та Мортіші Аддамсів подолала позначку в один мільярд переглядів на стримінговій платформі. Образом головної героїні надихаються фанати серіалу, повторюючи вірусний танець Венздей та перевтілюючись на брюнеток, як це зробила Періс Гілтон.

Нагадаємо, у чому полягає геніальність серіалу "Венздей".

Також Фокус писав про натхнення образом Венздей Періс Гілтон, яка стала брюнеткою та відвідала Діснейленд.