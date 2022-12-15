Періс Гілтон кардинально змінила імідж (фото)
Зірка надихнулася популярною історією про Венздей Аддамс.
41-річна американська світська левиця Періс Гілтон кардинально змінила імідж. Знімками в новому амплуа знаменитість поділилася у своєму Instagram.
Дружина Картера Реума відвідала Діснейленд у Франції та продемонструвала свою нову зачіску — чорні косички. На фото Періс Гілтон позує зі своїми друзями та родиною.
Образ американської зірки в точності повторює стиль Венздей Аддамс. Втім, незрозуміло, чи це пофарбоване волосся акторки, чи перука. Адже останні роки Гілтон не зраджувала своєму образу блондинки.
Серіал "Венздей" продовжує бити всі рекорди на стримінговому майданчику. Картина вже подолала один мільярд годин переглядів на третьому тижні після релізу. Головна героїня серіалу, яку зіграла 20-річна Дженна Ортега, брюнетка та постійно заплітала своє волосся у дві косички. Таким чином зачіска Венздей Аддамс надихає фанатів картини, зокрема знаменитостей, таких як Періс Гілтон.
Нагадаємо, Періс Гілтон зізналася, як доглядає за своєю шкірою з дитинства.
Також Фокус писав про рідкісний парний вихід у світ Періс Гілтон та її мами.