Періс Гілтон кардинально змінила імідж (фото)

Зірка надихнулася популярною історією про Венздей Аддамс.

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41-річна американська світська левиця Періс Гілтон кардинально змінила імідж. Знімками в новому амплуа знаменитість поділилася у своєму Instagram.

Дружина Картера Реума відвідала Діснейленд у Франції та продемонструвала свою нову зачіску — чорні косички. На фото Періс Гілтон позує зі своїми друзями та родиною.

Образ американської зірки в точності повторює стиль Венздей Аддамс. Втім, незрозуміло, чи це пофарбоване волосся акторки, чи перука. Адже останні роки Гілтон не зраджувала своєму образу блондинки.

[ + – ] Періс Гілтон

Серіал "Венздей" продовжує бити всі рекорди на стримінговому майданчику. Картина вже подолала один мільярд годин переглядів на третьому тижні після релізу. Головна героїня серіалу, яку зіграла 20-річна Дженна Ортега, брюнетка та постійно заплітала своє волосся у дві косички. Таким чином зачіска Венздей Аддамс надихає фанатів картини, зокрема знаменитостей, таких як Періс Гілтон.

Нагадаємо, Періс Гілтон зізналася, як доглядає за своєю шкірою з дитинства.

Також Фокус писав про рідкісний парний вихід у світ Періс Гілтон та її мами.