У яскравих та ефектних вбраннях. Періс Гілтон вийшла на публіку з мамою (фото)

Світські левиці відвідали престижний захід у Лос-Анджелесі.

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41-річна американська світська левиця Періс Гілтон вийшла на публіку зі своєю мамою. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина відвідала щорічний гала-концерт The Hollywood Reporter’s Women in Entertainment Gala у Лос-Анджелесі. Для події Періс Гілтон обрала яскраво-жовту сукню міді, білі туфлі-човники та практично не використала аксесуарів. Волосся дружина Картера Реума зібрала у високий хвіст.

Тим часом 63-річна Кеті Гілтон продемонструвала ефектну червону сукню, до якої додала чорні туфлі та сумочку. Волосся американської знаменитості було розпущене.

[ + – ] Періс Гілтон Фото: Getty Images [ + – ] Кеті Гілтон Фото: Getty Images

Зазначимо, що окрім 41-річної Періс, модельєрка Кеті Гілтон виховує ще трьох дітей — доньку Нікі, синів Баррона та Конрада.

Щодо старшої дитини родини-підприємців, то вона восени 2021 вийшла заміж за венчурного капіталіста Картера Реума. Наразі спільних дітей у подружжя немає. Цей шлюб став для Періс Гілтон першим. Втім, її чоловік уже виховує доньку від попереднього союзу.

Нагадаємо, Кеті Гілтон розповіла, чому її донька ще не стала мамою.

Також Фокус писав про секрети краси та молодості 41-річної Періс Гілтон.