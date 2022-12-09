В ярких и эффектных нарядах. Пэрис Хилтон вышла на публику с мамой (фото)

Светские львицы посетили престижное мероприятие в Лос-Анджелесе.

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41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон вышла на публику со своей мамой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья посетила ежегодный гала-концерт The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala в Лос-Анджелесе. Для мероприятия Пэрис Хилтон выбрала ярко-желтое платье миди, белые туфли-лодочки и практически не использовала аксессуары. Волосы жена Картера Реума собрала в высокий хвост.

Тем временем 63-летняя Кэти Хилтон продемонстрировала эффектное красное платье, к которому добавила черные туфли и сумочку. Волосы американской знаменитости были распущены.

[ + – ] Пэрис Хилтон Фото: Getty Images [ + – ] Кэти Хилтон Фото: Getty Images

Отметим, что кроме 41-летней Пэрис, модельер Кэти Хилтон воспитывает еще троих детей — дочь Ники, сыновей Баррона и Конрада.

Что касается старшего ребенка семьи-предпринимателей, то она осенью 2021 года вышла замуж за венчурного капиталиста Картера Реума. Пока общих детей у супругов нет. Этот брак стал для Пэрис Хилтон первым. Впрочем, ее муж уже воспитывает дочь от предыдущего союза.

Напомним, Кэти Хилтон рассказала, почему ее дочь еще не стала мамой.

Также Фокус писал о секретах красоты и молодости 41-летней Пэрис Хилтон.