41-летняя Пэрис Хилтон раскрыла главные секреты молодости и красоты

Знаменитость никогда не прибегала к пластической хирургии.

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41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон раскрыла секрет своей красоты и молодости. Об этом пишет Daily Mail.

Фотомодель призналась, что никогда не обращалась за помощью к пластическим хирургам. В то же время знаменитость с юных лет ухаживала за кожей, используя простейшие средства.

"Я была одержима уходом за кожей с 8 лет. Моя мама рассказала мне о сыворотках и кремах для глаз, поэтому я с детства начала ухаживать за лицом", — рассказывает Пэрис Хилтон.

[ + – ] Пэрис Хилтон Фото: parishilton

В частности, светская львица призналась, что она выступает за естественность, однако считает, что результаты после аппаратной косметологии просто впечатляют.

Также Хилтон добавила, что она обожает использовать всевозможные beauty-гаджеты.

"Эти процедуры дают немедленный эффект и не требуют времени на восстановление", — отмечает американская звезда.

Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Сейчас общих детей у супругов нет, однако известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.

[ + – ] Пэрис Хилтон с мужем Фото: Getty Images

Напомним, мама Пэрис Хилтон призналась, почему у ее дочери до сих пор нет детей.

Также Фокус писал о выборе Пэрис Хилтон шляпы от украинского бренда.