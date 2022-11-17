Мама Пэрис Хилтон откровенно рассказала, почему у ее дочери нет детей

Мама светской львицы рассказала о планах Пэрис на материнство.

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Недавно 41-летняя светская львица Пэрис Хилтон и ее муж 41-летний бизнесмен Картер Реум отпраздновали первую годовщину свадьбы. Мама бизнесвумен — Кэти Хилтон — рассказала в интервью E!News о планах Пэрис на материнство.

63-летняя Кэти Хилтон сообщила, что ее дочь Пэрис Хилтон изо всех сил пытается родить ребенка со своим мужем и отчаянно хочет стать мамой. Но пока попытки безуспешны. И ее сердце разбито из-за этого разбито.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Картер Реум

Также Кэти рассказала, какой совет дала своей старшей дочери. Она призвала Пэрис просто расслабиться, поскольку многим людям трудно зачать ребенка.

Пэрис в своих интервью ранее говорила, что хочет двоих или троих детей. И готова прибегнуть к процедуре ЭКО. Знаменитость хочет родить сначала сына, а потом дочь или близнецов.

У ее младшей сестры Ники Хилтон-Ротшильд есть трое детей. Недавно она родила долгожданного мальчика.

[ + – ] Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд

Напомним, 53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон появилась на обложке декабрьского номера журнала Allure в легендарном микро-бикини Chanel. В интервью, которое получилось очень откровенным и личным, она рассказала о своем несостоявшемся материнстве. Она долгие годы пыталась забеременеть, неоднократно делала ЭКО, проходила лечение у лучших специалистов, но все попытки стать матерью закончились неудачей.