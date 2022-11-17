Мама Періс Гілтон відверто розповіла, чому її дочка не має дітей

Мама світської левиці розповіла про плани Періс на материнство.

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Нещодавно 41-річна світська левиця Періс Гілтон та її чоловік 41-річний бізнесмен Картер Реум відсвяткували першу річницю весілля. Мама бізнесвумен — Кеті Гілтон — розповіла в інтерв'ю E!News про плани Періс на материнство.

63-річна Кеті Гілтон повідомила, що її дочка Періс Гілтон щосили намагається народити дитину зі своїм чоловіком і відчайдушно хоче стати мамою. Але поки спроби безуспішні. І її серце через це розбите.

[ + – ] Періс Гілтон та Картер Реум

Також Кеті розповіла, яку пораду дала своїй старшій дочці. Вона закликала Періс просто розслабитись, оскільки багатьом людям важко зачати дитину.

Періс у своїх інтерв'ю раніше говорила, що хоче двох чи трьох дітей. І готова вдатися до процедури ЕКЗ. Знаменитість хоче народити спочатку сина, а потім дочку чи близнюків.

Її молодша сестра Ніка Гілтон-Ротшильд має трьох дітей. Нещодавно вона народила довгоочікуваного хлопчика.

[ + – ] Періс Гілтон та Нікі Гілтон-Ротшильд

Нагадаємо, 53-річна американська актриса Дженніфер Еністон з'явилася на обкладинці грудневого номера журналу Allure у легендарному мікробікіні Chanel. В інтерв'ю, яке вийшло дуже відвертим і особистим, вона розповіла про своє материнство, яке не відбулося. Вона довгі роки намагалася завагітніти, неодноразово робила ЕКЗ, проходила лікування у найкращих фахівців, але всі спроби стати матір'ю закінчилися невдачею.