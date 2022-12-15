Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж (фото)

Звезда вдохновилась популярной историей о Уэнздей Аддамс.

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41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа знаменитость поделилась в своем Instagram.

Жена Картера Реума посетила Диснейленд во Франции и продемонстрировала свою новую прическу – черные косички. На фото Пэрис Хилтон позирует со своими друзьями и семьей.

Образ американской звезды в точности повторяет стиль Уэнздей Аддамс. Впрочем, непонятно, это окрашенные волосы актрисы, или парик. Ведь последние годы Хилтон не изменяла своему образу блондинки.

[ + – ] Пэрис Хилтон

Сериал "Уэнздей" продолжает бить все рекорды на стриминговой площадке. Картина уже преодолела один миллиард часов просмотров на третьей неделе после релиза.

Главная героиня сериала, которую сыграла 20-летняя Дженна Ортега, брюнетка и постоянно заплетала свои волосы в две косички. Таким образом прическа Уэнздей Аддамс вдохновляет фанатов картины, в том числе знаменитостей, таких как Пэрис Хилтон.

Напомним, Пэрис Хилтон призналась, как ухаживает за своей кожей с детства.

Также Фокус писал о редком парном выходе в свет Пэрис Хилтон и ее мамы.