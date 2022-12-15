Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж (фото)
Звезда вдохновилась популярной историей о Уэнздей Аддамс.
41-летняя американская светская львица Пэрис Хилтон кардинально сменила имидж. Снимками в новом амплуа знаменитость поделилась в своем Instagram.
Жена Картера Реума посетила Диснейленд во Франции и продемонстрировала свою новую прическу – черные косички. На фото Пэрис Хилтон позирует со своими друзьями и семьей.
Образ американской звезды в точности повторяет стиль Уэнздей Аддамс. Впрочем, непонятно, это окрашенные волосы актрисы, или парик. Ведь последние годы Хилтон не изменяла своему образу блондинки.
Сериал "Уэнздей" продолжает бить все рекорды на стриминговой площадке. Картина уже преодолела один миллиард часов просмотров на третьей неделе после релиза.
Главная героиня сериала, которую сыграла 20-летняя Дженна Ортега, брюнетка и постоянно заплетала свои волосы в две косички. Таким образом прическа Уэнздей Аддамс вдохновляет фанатов картины, в том числе знаменитостей, таких как Пэрис Хилтон.
Напомним, Пэрис Хилтон призналась, как ухаживает за своей кожей с детства.
Также Фокус писал о редком парном выходе в свет Пэрис Хилтон и ее мамы.