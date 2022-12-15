Стилісти серіалу "Венздей" розповіли, як створювали образи героїням та підбирали макіяж

У творців серіалу було важливе завдання: зберегти дух серіалу та не копіювати образи з класичних фільмів про сімейку Аддамс.

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Про серіал Netflix, створений Тімом Бертоном, говорять усі таблоїди, а образи головної героїні Венздей вже стали культовими. Як і її фірмові кіски та макіяж. І творці телесаги, яка б'є усі рекорди переглядів, розповіли, як підбирали макіяж та образи для героїнь. Про це пише BuzzFeed.

Незважаючи на те, що протягом багатьох років про сімейку Аддамс було знято чимало фільмів, тільки в новому серіалі більшість екранного часу була присвячена молодому поколінню Аддамсів, а саме Венздей. Дочка Мортіші та Гомеса вирушає вчитися в академію Невермор, де навчаються сирени, перевертні та інші, як їх називають ізгої.

Ті, хто вже подивилися серіал, помітили, що Венздей та інші персонажі сімейки Аддамс — мають оновлений, більш сучасний вигляд завдяки майстру з гриму та зачісок Тарі Макдональд.

"Я, звичайно, хотіла зберегти оригінальну Венздей, але також оновити її зовнішній вигляд.Тім Бертон дуже хотів, щоб вона не була типовим готом, а стала моднішою. І тому я почала з ідеї, що на ній не повинно бути занадто багато косметики", — зазначила Тара.

Щоб підібрати колір помади для Дженни Ортеги, виконавиці головної ролі, Тара та її команда протестували 15 різних кольорів, поки не знайшли того самого.

"Щодо губ Венздей, я хотіла, щоб вони виглядали природно. І так, ніби на її губах немає помади", — сказала Тара.

[ + – ] Дженна Ортега у ролі Венздей Фото: Скріншот

"Ми тиждень підбирали колір. Нарешті зупинилися на MAC. Олівець для губ Nightmoth. Ми змішуємо його з невеликою кількістю бальзаму — Dr. PawPaw Balm — і просто наносимо на її губи, щоб надати їм свіжого м'якого вигляду", — сказала Тара.

А щоб створити блідий відтінок шкіри Венздей, візажист змішувала два різні тональні засоби на кілька відтінків світліше від тону шкіри Дженни Ортеги.

"Ми наносили на неї різні основи. Макіяж завжди мав бути матовим. Ми не хотіли, щоб вона виглядала сяючою", — сказала Тара.

Іноді ми використовували тональну основу Estee Lauder Double Wear Stay-in-Place Foundation у кольорі Porcelain, але наносили її вологою губкою і дуже економно. Так вона виходила прозорою. Ми не хотіли наносити на шкіру Дженни густий білий готичний макіяж, трохи основи Armani", — сказала Тара.

Щоб надати особі Венздей скульптурні лінії, візажист контурувала лише певні області її обличчя.

"Це був контур від западин її щік до скронь, щоб надати незграбний вигляд", — сказала Тара, яка використовувала MAC Sculpt та MAC Shadowy Lady для контурингу.

І візажист навмисно не приховувала темні кола під очима Дженни і не наносила консилера.

Зазнав змін і макіяж Мортіші Аддамс, роль якої виконала Кетрін Зета-Джонс.Тара відмовилася від надто білого тону обличчя та надто червоної помади, замінивши її соковитим сливовим відтінком.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс Фото: Netflix

Вона хотіла створити те, що назвала "гламурною готикою".

"Ми нанесли їй на обличчя багато тонального крему Clé de Peau і використовували накладні вії від Ardel. Ми використовували фіолетові, димчасто-бордові відтінки для макіяжу очей. Тім Бертон був у захваті, він обожнює фіолетовий", — розповіла Візажист.

Перетворення Кетрін Зета-Джонс на Мортішу зайняло у Тари та її команди найбільше часу.

"Вона приходила вранці і сушила волосся феном, а потім я робила їй макіяж, що займало більше години. Потім ми наносили тональний крем на її руки, груди та шию", — за словами Тари Кетрін, навіть наростила власне волосся, щоб домогтися фірмового довгого чорного волосся Мортіші.

[ + – ] Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс Фото: Netflix

"Ми разом працювали над створенням цієї сучасної Мортіші. І зачіска займала годину. Так, Кетрін проводила у кріслі стиліста понад дві години", — розповіла Тара.

Найскладнішою сценою виявилася сцена з кривавим дощем у четвертому епізоді серіалу. Тож деяким персонажам довелося підготувати запасні перуки.

[ + – ] Дженна Ортега у ролі Венздей Фото: Netflix

"Нам пообіцяли, що все буде знято за один дубль. Бо коли фарба потрапляє на акторів, потім її дуже довго змивати з волосся і шкіри. Але, звичайно, за один дубль вони не впоралися. Тому в нас були запасні перуки для Енід (Емма Маєрс) і три або чотири різні резервні перуки для Лариси Вімс (Гвендолін Крісті). Тому, якщо на них потрапляла кров, ми їх просто знімали і одягали наступну", — сказала Тара.

[ + – ] Гвендолін Крісті та Тім Бертон Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше творці серіалу "Венздей" розповідали, як створили кімнату, яку ділили Венздей та Енід в академії Невермор. І показали, як "оживили" знамениту річ — руку, яка існує окремо від тіла.