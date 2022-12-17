Звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

Молодая актриса на глазах превращается в икону стиля, задавая модные тренды.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега, на которую буквально обрушилась мировая популярность после выхода на Netflix сериала "Уэнсдей", где она сыграла главную роль, появилась на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Она рассказала немало интересных историй о съемках фильма, а также поразила зрителей смелым нарядом.

В студии девушка появилась в черном прозрачном платье от Dolce & Gabbana с высоким металлическим поясом с цепочкой, белым воротником, галстуком и манжетами. Под нарядом было видно было черное боди. Образ дополняли туфли на каблуке, серьги и несколько колец.

В беседе с Джимми Феллоном Ортега рассказала, что любит сниматься в фильмах ужасов. Ранее она появлялась в хоррорах "Крик" и "Икс".

"Я не знаю, что это за кровь, заливающая ваше лицо, и беготня с криками о кровавом убийстве, но это действительно так терапевтично, так весело. Все, кто работает над декорациями ужасов, любят ужасы, люди делают спецэффекты, потому что выросли на любви к крови", – отметила она.

Актриса отметила сплоченность актеров и съемочной группы на съемках фильмов ужасов, заявив, что это влияет на их реакцию на ужасающие элементы в фильмах:

"Мы никогда ни к чему не относимся серьезно. Таким образом исполнитель роли убийцы из "Крика" может буквально находиться в середине своего монолога, и нам приходится перезапускать дубли, потому что мы начинаем сильно смеяться".

Дженна также рассказала о культовом танце по средам, который стал вирусным с момента премьеры сериала Netflix под песню Cramps "Goo Goo Muck", и отдала дань уважения оригинальному "Уэнсдей Аддамс" 1960-х годов фирменным танцевальным движением.

По словам девушки, весь танец был сплошным экспромтом, и она очень волновалась во время съемок этой сцены, поскольку хореографию ставила сама и "совершенно очевидно", что она "не танцор и не хореограф".

Актриса также добавила, что при работе над танцем вдохновлялась Сьюзи Сью, роликом Боба Фосса под песню The Rich Man’s Frug, Лизой Лоринг, Леной Лович, Дени Лаваном и архивными кадрами с танцами готов из 1980-х. Одно из движений, как отметили самые внимательные фанаты, Ортега взяла у Джона Эстина – исполнителя роли Гомеса Аддамса в оригинальном черно-белом сериале 1960-х годов.

Напомним, почему Дженну раскритиковали за ее танец.

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