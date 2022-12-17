Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега прийшла на ток-шоу у прозорій сукні

Молода акторка на очах перетворюється на ікону стилю, задаючи модні тренди.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега, на яку буквально звалилася світова популярність після виходу на Netflix серіалу "Венздей", де вона зіграла головну роль, з'явилася на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Вона розповіла чимало цікавих історій про зйомки, а також вразила глядачів сміливим вбранням.

У студії дівчина з'явилася у чорній прозорій сукні від Dolce & Gabbana з високим металевим поясом з ланцюжком, білим коміром, краваткою та манжетами. Під нарядом було видно чорне боді. Образ доповнювали туфлі на підборах, сережки та кілька кілець.

У розмові з Джиммі Феллоном Ортега розповіла, що любить зніматись у фільмах жахів. Раніше вона з'являлася у горорах "Крік" та "Ікс".

"Я не знаю, що це за кров, що заливає ваше обличчя, і біганина з криками про криваве вбивство, але це справді так терапевтично, так весело. Всі, хто працює над декораціями жахів, люблять жахи, люди роблять спецефекти, тому що виросли на любові до крові", – зазначила вона.

Акторка відзначила згуртованість акторів та знімальної групи на зйомках фільмів жахів, заявивши, що це впливає на їхню реакцію на жахливі елементи у фільмах:

"Ми ніколи ні до чого не ставимося серйозно. Так виконавець ролі вбивці з "Крику" може буквально перебувати в середині свого монологу, і нам доводиться перезапускати дублі, тому що ми починаємо сильно сміятися".

Дженна також розповіла про культовий танець серед, який став вірусним з моменту прем'єри серіалу Netflix під пісню Cramps "Goo Goo Muck", і віддала шану оригінальному "Венздей Аддамс" 1960-х років фірмовим танцювальним рухом.

За словами дівчини, весь танець був суцільним експромтом, і вона дуже хвилювалася під час зйомок цієї сцени, оскільки хореографію ставила сама і "цілком очевидно", що вона "не танцюристка і не хореографка".

Акторка також додала, що під час роботи над танцем надихалася Сьюзі Сью, роликом Боба Фосса під пісню The Rich Man's Frug, Лізою Лорінг, Оленою Лович, Дені Лаваном та архівними кадрами з танцями готовий із 1980-х. Один із рухів, як відзначили найуважніші фанати, Ортега взяла у Джона Естіна – виконавця ролі Гомеса Аддамса в оригінальному чорно-білому серіалі 1960-х років.

Нагадаємо, чому Дженну розкритикували за її танець.

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