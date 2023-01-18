Дженна Ортега вернулась к черному цвету и стала звездой модного показа в Париже

На публике актриса появилась в наряде от Saint Laurent.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега, на которую свалилась мировая слава после выхода сериала "Уэнздей", где она сыграла главную роль, остается под пристальным вниманием папарацци и модных критиков. Миниатюрная знаменитость, а рост девушки всего 155 см, появилась на модном показе новой мужской коллекции Saint Laurent сезона Fall-Winter 2023-2024 в Париже в роскошном и сексуальном наряде, вернувшись к любимому черному цвету.

[ + – ] Актриса на показе коллекции Saint Laurent Фото: Getty

Девушка сидела в первом ряду в сексуальном платье от Saint Laurent в пол с открытой спиной и капюшоном. Ансамбль дополняли черные и золотые массивные браслеты. а макияжем традиционно были выделены глаза и губы. Над образом звезды работал знаменитый стилист Энрике Мелендес, который одевал ее на премию "Золотой глобус".

Среди других гостей показа были Перси Уайт, Стив Лейси, Конан Грей, Эван Мок, Аня Рубик, Лора Харриер.

Неделя мужской моды в Париже проходит с 17 по 22 января. Среди дизайнеров и брендов, представленных в этом сезоне, – Givenchy, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, Dior, Louis Vuitton, Rick Owens и Paul Smith. Все показы и презентации на подиумах в этом сезоне проходят в очном формате.

Ранее Фокус писал, что Дженна Ортега вернула в моду галстуки.