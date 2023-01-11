Из гота в принцессу. Дженна Ортега появилась на "Золотом глобусе" в очень нежном наряде

Несмотря на то, что Ортеге прочили победу, она ушла без награды.

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20-летняя актриса Дженна Ортега, на которую буквально обрушилась мировая слава после выхода сериала "Уэнсдей", ради церемонии награждения премией "Золотой глобус" изменила готическому стилю и появилась на ковровой дорожке в роскошном женственном наряде от Gucci.

Наряд светло-коричневого цвета в греческом стиле с драпировкой включал в себя рукава до пола и шлейф, но при этом плоский живот актрисы оставался на виду благодаря множеству вырезов.

Фото: Getty

Образ знаменитость дополнила ожерельями Tiffany & Co. Что касается макияжа, то он получился очень элегантным, в нюдовых оттенках, однако ноту гламура ему придавали стрелки на глазах. Завершали ансамбль актрисы серебристые босоножки на платформе и высоком каблуке.

Ортега была номинирована на лучшую женскую роль в категории телесериалов, мюзиклов или комедий, но проиграла Куинте Брансон.

Однако она все же вышла на сцену, чтобы вручить награду победителю в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Церемония вручения "Золотых глобусов" прошла в отеле The Beverly Hilton в Беверли-Хиллз после годичного перерыва из-за разногласий по поводу этических упущений и отсутствия разнообразия.

Напомним, сериал "Уэнсдей" будет продлен на второй сезон. Когда Ортегу спросили о том, что ждет зрителей дальше, она ответила, что пока что сама еще ничего не знает.