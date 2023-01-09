Первый тизер: Netflix официально анонсировал второй сезон сериала "Уэнсдей"

Уже в 2023 году зрители увидят продолжение популярного сериала.

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Сериал "Уэнсдей", который стал новым хитом Netflix в разных уголках мира, официально продлили на второй сезон. Радостную новость для фанатов семейки Аддамс сообщили на официальном аккаунте стриминговой киноплатформы в Instagram. Также на странице появился первый тизер.

"Ваша любимая девочка-гот с косичками возвращается на Netflix. Второй сезон "Уэнсдэй" уже в скором времени", — написали на странице платформы.

По предварительной информации, ремейк культовой истории о семейке Аддамсов покажет еще больше мистики. Премьера новых серий ожидается к концу 2023 года.

Напомним, шоураннеры нашумевшей картины "Уэнсдей" Альфред Гоф и Майлз Миллар поделились деталями следующего сезона.

Также Фокус писал, что сериал стал третьим в истории стримингового сервиса, которой в течение первых 28 дней с момента премьеры смог набрать свыше миллиарда часов просмотров.