Раскрыты подробности второго сезона "Уэнздей"
Официально о съемках нового сезона картины еще не сообщали.
Раскрыты подробности второго сезона сериала "Уэнздей". Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Шоураннеры нашумевшей картины Альфред Гоф и Майлз Миллар поделились деталями следующего сезона.
По словам одного из продюсеров, образ Уэнздей Аддамс был избран не просто так. Поскольку раньше девочку показывали поверхностно и в совсем юном возрасте, авторы сериала решили обыграть Уэнздей как подростка.
Относительно второго сезона Альфред Гоф признался, что все отношения главных героев будут усложнены.
"Школа была закрыта, но это дало нам много возможностей для второго сезона. Для нас это шоу во многом о женской дружбе, и Уэнздей и Энид находятся как раз в центре внимания. Поэтому обязательно сделаем эти отношения более интересными, также обратим внимание на материнские отношения Уэнздей и Мортиши", — рассказывает сценарист и продюсер.
Кроме этого, шоураннеры рассказывают, что каждый эпизод "Уэнздей" похож на маленькое яйцо Фаберже, которое должно ощущаться как очень сложный фильм и "это большой вызов".
Напомним, 20-летняя Дженна Ортега сыграла две роли в сериале "Уэнздей".
Также Фокус писал о реакции Кристины Риччи на игру Дженны Ортеги в нашумевшей картине от Netflix.