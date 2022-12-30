Раскрыты подробности второго сезона "Уэнздей"

Официально о съемках нового сезона картины еще не сообщали.

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Раскрыты подробности второго сезона сериала "Уэнздей". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Шоураннеры нашумевшей картины Альфред Гоф и Майлз Миллар поделились деталями следующего сезона.

По словам одного из продюсеров, образ Уэнздей Аддамс был избран не просто так. Поскольку раньше девочку показывали поверхностно и в совсем юном возрасте, авторы сериала решили обыграть Уэнздей как подростка.

Относительно второго сезона Альфред Гоф признался, что все отношения главных героев будут усложнены.

[ + – ] Кадр из сериала "Уэнздей" Фото: Netflix

"Школа была закрыта, но это дало нам много возможностей для второго сезона. Для нас это шоу во многом о женской дружбе, и Уэнздей и Энид находятся как раз в центре внимания. Поэтому обязательно сделаем эти отношения более интересными, также обратим внимание на материнские отношения Уэнздей и Мортиши", — рассказывает сценарист и продюсер.

Кроме этого, шоураннеры рассказывают, что каждый эпизод "Уэнздей" похож на маленькое яйцо Фаберже, которое должно ощущаться как очень сложный фильм и "это большой вызов".

[ + – ] Кадр из сериала "Уэнздей" Фото: Кадр из видео

Напомним, 20-летняя Дженна Ортега сыграла две роли в сериале "Уэнздей".

Также Фокус писал о реакции Кристины Риччи на игру Дженны Ортеги в нашумевшей картине от Netflix.