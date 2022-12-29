Дженна Ортега сыграла две роли в сериале "Уэнздей" (фото)

Сначала зрители популярной картины этого не заметили.

Related video

20-летняя американская актриса Дженна Ортега сыграла две роли в нашумевшем сериале "Уэнздей". Об этом пишет Screen Rant.

Многие заметили, что ведьма Гуди Аддамс из прошлого похожа на своего дальнего отпрыска, Уэнздей. Впрочем, стало известно, что Дженна Ортега действительно сыграла две роли – и Гуди, и Уэнздей. Из-за разных костюмов и нарядов не все узнали звезду экрана в разных амплуа. Если присмотреться, это становится очевидным.

[ + – ] Уэнздей и Гуди Аддамс

Сериал о приключениях дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов в новой школе стал хитом Netflix. Танец главной героини покоряет тренды TikTok, а локации для съемок в Румынии стали популярными среди туристов.

Поскольку большинство сериала снималось на территории соседней страны, актеры застали начало полномасштабной войны в Украине поблизости. Актриса Кристина Риччи признавалась, что боялась, что россияне взорвут атомные станции и "мы все умрем".

[ + – ] Дженна Ортега Фото: Jenna Ortega/Instagram

Что касается Дженны Ортеги, то она с начала вторжения активно поддерживает Украину в своих соцсетях.

Напомним, Кристина Риччи, предыдущая Уэнздей, прокомментировала игру Дженны Ортеги в популярном сериале от Netflix.

Также Фокус писал о том, что Леди Гага повторила культовый танец из сериала "Уэнздей" под свою песню.