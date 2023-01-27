Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега показалась в полупрозрачном пеньюаре в ванной (фото)

Знаменитость поделилась достаточно откровенным снимком.

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20-летняя американская актриса, звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега продемонстрировала своими поклонниками достаточно провокационной фотографией. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала несколько снимков, которые озадачили ее подписчиков.

Сначала Ортега запостила фото, на которых изображена статуэтка из слоновой кости в виде жуткой гусеницы с хищным лицом.

А вместе с этими фото Ортега поделилась своим достаточно редким откровенным фото. На снимке актриса позирует в белом кружевном полупрозрачном пеньюаре у себя дома в ванной.

"Лицо ангела и я" – подписала фотографии Ортега.

[ + – ] Дженна Ортега Фото: Instagram @jennaortega

Отметим, что звезда нашумевшего сериала "Уэнсдей" крайне редко делится фотографиями из личной жизни, а тем более такого характера. Так что это фото вызвало настоящий резонанс среди фанатов популярной актрисы.

Напомним, миниатюрная знаменитость, а рост Ортеги всего 155 см, появилась на модном показе новой мужской коллекции Saint Laurent сезона Fall-Winter 2023-2024 в Париже в роскошном и сексуальном наряде, вернувшись к любимому черному цвету.

Также Фокус писал, что Дженна Ортега вернула в моду галстуки.