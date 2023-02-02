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Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега стала лицом новой линейки Аdidas

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Фото: Instagram @adidas | Дженна Ортега

Впервые за 50 лет производитель спортивной одежды запускает новый бренд и знаменитая актриса стала его первым амбассадором.

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Легендарный спортивный бренд adidas представил новую линию adidas Sportswear, лицом которой стала звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега. Новинка нацелена на вкус и стиль молодого поколения. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Любительница футбола и йоги, которая кроме того считает фехтование одним из своих спортивных навыков (благодаря ее роли в сериале Netflix "Уэнсдей"), также опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте фото, на котором она одета в фиолетовый спортивный костюм, со словами: "Итак, рада присоединиться к семье @adidas!!"

Актриса рассказала о своей любви к компании и волнении по поводу предстоящего релиза.

"Моя любовь к adidas уходит корнями в прошлое. Он всегда присутствовал в спорте, музыке и культуре и продолжает оставаться новатором во многих отношениях. Когда я росла, я всегда должна была носить кроссовки и футболки adidas, и по сей день большая часть моего гардероба состоит из культовых трех полосок. Для меня большая честь стать частью этой легендарной семьи творцов перемен и стать лицом ее совершенно нового лейбла. Не могу дождаться, чтобы показать вам, ребята", — говорит она.

Отмечается, что фанаты бренда могут приобрести новую линейку с 9 февраля 2023 года в магазинах, а на веб-сайте adidas в 2 февраля.

Напомним, немецкий производитель спортивных товаров adidas AG расторг партнерское соглашение с американским музыкантом Канье Уэстом из-за его антисемитских заявлений.

Также Фокус писал, что Дженна Ортега показалась в полупрозрачном пеньюаре в ванной.