Вернулась к total black: Дженна Ортега посетила вечеринку Dior (фото)

Звезда сериала "Уэнсдей" продемонстрировала элегантный образ total black.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега была среди знаменитостей, которые посетили VIP-вечеринку в честь выпуска нового аромата парфюмерной воды Dior Gris в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Уэнсдей" недавно снялась в рекламной кампании Dior для дизайнерского аромата.

На светское мероприятие юная знаменитость надела черное платье с оборками, а бант элегантно подчеркивал ее талию. Ортега выбрала нежный макияж с розовой помадой на губах. Черное колье и кольца Nourdar вместе с браслетом Marli New York завершили ее образ.

В преддверии мероприятия Ортега сказал THR: "Дом Dior — это прекрасное воплощение элегантности и расширения прав и возможностей женщин. Аромат Gris Dior вселяет в меня уверенность. Это один из моих любимых шагов во время подготовки. Как только я его надеваю, я чувствую желание участвовать в жизни и обнимать людей".

Напомним, легендарный спортивный бренд Аdidas представил новую линию adidas Sportswear, лицом которой стала звезда сериала "Уэнсдей" Дженна Ортега.

Также Фокус писал, что Дженна Ортега украсила обложку апрельского выпуска Elle.