Джонні Депп та Дженна Ортега відреагували на чутки про свій роман
Знаменитості, між якими 40 років різниці у віці, були змушені прокоментувати домисли фанатів.
20-річна американська акторка Дженна Ортега, зірка серіалу "Венздей", та 60-річний голлівудський актор Джонні Депп відповіли на чутки про свій ймовірний роман. Про це пише NME.
Фанати припустили, що зірки екрану могли познайомитися на зйомках другої частини картини "Бітлджус". У мережі активно почали поширюватися чутки про стосунки між головною героїнею "Венздей" та колишнім чоловіком Ембер Герд.
Через це знаменитостям довелося виправдовуватися. За словами Ортеги, вони навіть не знайомі з Деппом.
"Це настільки смішно, що я навіть не можу сміятися. Я ніколи в житті не зустрічалася і не працювала з Джонні Деппом. Будь ласка, припиніть поширювати брехню і залиште нас у спокої", — сказала юна зірка екрану.
Своєю чергою, 60-річний американський актор був шокований, почувши домисли користувачів мережі.
"У Деппа немає ніяких особистих або професійних стосунків з пані Ортегою. Він ніколи не зустрічався з нею і не розмовляв. Він не бере участі в жодному спільному з нею проєкті і не збирається", — розповідає представник "Джека Горобця", додавши, що такі чутки лише нашкодять репутації актора.
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Влітку 2022 Депп офіційно розлучився з акторкою Ембер Герд, розрив з якою практично зруйнував його карʼєру. Втім, остаточна перемога в суді дісталася актору, тому наразі він повертається до рекламних колаборацій, зйомок у фільмах та виступів своєї музичної групи.
Про особисте життя Ортеги відомо мало. 20-річна акторка намагається тримати його подалі від уваги громадськості.
Нагадаємо, Дженна Ортега відвідала фестиваль Coachella навесні 2023.
Також Фокус писав про чутки щодо ймовірного візиту Джонні Деппа до Росії восени 2023 року.