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Стиль життя

Джонні Депп та Дженна Ортега відреагували на чутки про свій роман

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Фото: Getty Images | Дженна Ортега

Знаменитості, між якими 40 років різниці у віці, були змушені прокоментувати домисли фанатів.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега, зірка серіалу "Венздей", та 60-річний голлівудський актор Джонні Депп відповіли на чутки про свій ймовірний роман. Про це пише NME.

Фанати припустили, що зірки екрану могли познайомитися на зйомках другої частини картини "Бітлджус". У мережі активно почали поширюватися чутки про стосунки між головною героїнею "Венздей" та колишнім чоловіком Ембер Герд.

Через це знаменитостям довелося виправдовуватися. За словами Ортеги, вони навіть не знайомі з Деппом.

"Це настільки смішно, що я навіть не можу сміятися. Я ніколи в житті не зустрічалася і не працювала з Джонні Деппом. Будь ласка, припиніть поширювати брехню і залиште нас у спокої", — сказала юна зірка екрану.

Своєю чергою, 60-річний американський актор був шокований, почувши домисли користувачів мережі.

"У Деппа немає ніяких особистих або професійних стосунків з пані Ортегою. Він ніколи не зустрічався з нею і не розмовляв. Він не бере участі в жодному спільному з нею проєкті і не збирається", — розповідає представник "Джека Горобця", додавши, що такі чутки лише нашкодять репутації актора.

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Джонні Депп Fullscreen
Джонні Депп
Фото: Getty Images

Влітку 2022 Депп офіційно розлучився з акторкою Ембер Герд, розрив з якою практично зруйнував його карʼєру. Втім, остаточна перемога в суді дісталася актору, тому наразі він повертається до рекламних колаборацій, зйомок у фільмах та виступів своєї музичної групи.

Про особисте життя Ортеги відомо мало. 20-річна акторка намагається тримати його подалі від уваги громадськості.

Дженна Ортега Fullscreen
Дженна Ортега
Фото: Getty

Нагадаємо, Дженна Ортега відвідала фестиваль Coachella навесні 2023.

Також Фокус писав про чутки щодо ймовірного візиту Джонні Деппа до Росії восени 2023 року.