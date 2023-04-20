Дженна Ортеґа, Алессандра Амбросіо та Гейлі Бібер. Найкращі образи на фестивалі Coachella – 2023

На цьому музичному фестивалі є свій дрес-код: короткі шорти та яскраве вбрання.

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Музичний фестиваль незалежної музики Coachella стартував цього року 14 квітня та триватиме до 23 квітня. Головними зірками фестивалю цього року стали Blackpink, Bad Bunny та Frank Ocean, Бьорк та Blink-182.

Цей фестиваль особливо любимо зірками, які демонструють своє екстравагантне вбрання у соцмережах. Сам фестиваль уперше відбувся 1999 року. Він проходить у місті Індіо в штаті Каліфорнія за 200 км на схід від Лос-Анджелеса. Назву фестиваль отримав від долини Коачелла.

Він є одним з найбільших, найвідоміших та найприбутковіших музичних фестивалів у США та у всьому світі. Через те, що на фестивалі зазвичай виконується музика як мистецтво, а не музика, популярна на радіо, то "Коачелла" отримала звання "анти-Вудсток".

Цікаво, але щоб не турбувати місцевих жителів організатори дотримуються комендантської години, яка починається з години ночі, або з опівночі. Організатори Goldenvoice мають сплатити штраф у розмірі 1000 доларів США за кожну хвилину, коли фестиваль перевищує комендантську годину. І цього року їх уже оштрафували на 17 тисяч доларів, оскільки виступ Frank Ocean продовжився приблизно на 25 хвилин довше.

Коачелла вже давно задає тренди. Так, неписаний дрес-код фестивалю має на увазі макіяж з блискітками, стразами, неоновими тінями або різнокольоровими бровами.

А глядачі одягаються у стилі бохо-шик. Втім, вітаються найшаленіші та авангардні вбрання. Наприклад, H&M із 2015-го випускають окрему щорічну лінію H&M Loves Coachella. А потім і Zara випустила до фестивалю колекцію романтичних суконь та джинсових костюмів.

Мабуть, найсерйозніше до вибору образів для фестивалю підійшла модель Алессандра Амбросіо. Вона кілька разів міняла вбрання, щодня демонструючи новий образ.

Фото: Instagram @alessandraambrosio Фото: Instagram @alessandraambrosio Фото: Instagram @alessandraambrosio

Також кілька нарядів продемонструвала Ірина Шейк, обравши чорну гаму. До речі, на фестивалі її бачили у компанії актора Леонардо ДіКапріо. Він хоч і завсідник фестивалів, але примудрився залишитися непоміченим, одягнувшись у чорне та прикривши обличчя маскою. Згодом до них приєдналася модель Стелла Максвелл.

Ірина Шейк Фото: irina shayk/instagram Ірина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Син Вілла Сміта, Джейден Сміт, вибрав джинсовий костюм, тож виглядав на тлі решти гостей фестивалю досить скромно.

Джейден Сміт

Кортні Кардашьян опублікувала кілька фото зі своїм чоловіком Тревісом Баркером, пожартувавши, що це її перше шоу його гурту Blink-182, у складі якого він виступає барабанщиком.

Кортні Кардаш'ян та Тревіс Баркер

Хейлі Бібер вирішила не вдарятися у популярний бохо-шик, і прийшла на фестиваль у вільних джинсах та білій майці.

Гейлі Бібер та Джастін Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram Гейлі Бібер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

У чорному були на фестивалі також Дженна Ортеґа та Кендалл Дженнер.

Кендал Дженнер

Дженна Ортеґа

А актриса Емма Робертс змінила кілька нарядів, сфотографувавшись просто біля сцени в одному з образів.

Емма Робертс Фото: Instagram emmaroberts Емма Робертс Фото: Instagram emmaroberts

Але на фестивалі знайшлося місце не лише для модних образів. Також там трапилося кілька раптових любовних історій. Співачка Камілла Кабельо та її колишній бойфренд Шон Мендес раптово відновили свої стосунки. Папараці сфотографували їх за пристрасним поцілунком. Втім, представники співачки зазначили, що поки що рано говорити про те, що їхній роман відновився.

І вони були не єдині, хто виглядав закоханим.

Виконавець Bad Bunny та Кендалл Дженнер були сфотографовані разом та вони явно чудово проводили час. Також на фестивалі були помічені актриса Ніна Добрев та її бойфренд Шон Уайт, а також Аарон Пол та його дружина Лорен вперше за п'ять років повернулися, щоб відсвяткувати 13-ту річницю зустрічі та розділити свій перший поцілунок на колесі огляду.

Ніна Добрев на Коачеллі

Також 30-річна англійська модель та актриса Кара Делевінь відвідала фестиваль "Коачелла-2023" у компанії своєї дівчини Мінкі.

Другий вікенд фестивалю пройде з 21 по 23 квітня, і журналісти сподіваються побачити біля сцени ще одну парочку знаменитостей: Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе, які нещодавно почали зустрічатися.