Дженна Ортега, Алессандра Амбросио и Хейли Бибер. Лучшие образы на фестивале Coachella – 2023

На этом музыкальном фестивале есть свой дресс-код: короткие шорты и яркие наряды.

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Музыкальный фестиваль независимой музыки Coachella стартовал в этом году 14 апреля и продлится до 23 апреля. Главными звездами фестиваля в этом году стали Blackpink, Bad Bunny и Frank Ocean, Бьорк а также Blink-182.

Этот фестиваль особенно любим звездами, которые демонстрируют свои экстравагантные наряды в соцсетях. Сам фестиваль впервые состоялся в 1999 году. Он проходит в городе Индио в штате Калифорния в 200 км на восток от Лос-Анджелеса. Название фестиваль получил от долины Коачелла.

Он является одним из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в США и во всем мире. Так как на фестивале обычно исполняется музыка, как искусство, а не музыка, популярная на радио, то "Коачелла" получила звание "анти-Вудсток".

Примечательно, но, чтобы не беспокоить местных жителей соблюдается комендантский час, который начинается с часа ночи, или с полуночи. Организаторы Goldenvoice должны заплатить штраф в размере 1000 долларов США за каждую минуту, когда фестиваль превышает комендантский час. И в этом году их уже оштрафовали на 17 тысяч долларов, поскольку выступление Frank Ocean продлилось примерно на 25 минут дольше.

Коачелла уже давно задает тренды. Так, неписаный дресс-код фестиваля подразумевает макияж с блестками, стразами, неоновыми тенями или разноцветными бровями.

А зрители одеваются в стиле бохо-шик. Впрочем, приветствуются самые безумные и авангардные наряды. Например, H&M с 2015-го выпускают отдельную ежегодную линию H&M Loves Coachella. А после и Zara выпустила к фестивалю коллекцию романтичных платьев и джинсовых костюмов.

Пожалуй, серьезней всего к выбору образов для фестиваля подошла модель Алессандра Амбросио. Она несколько раз меняла наряды, каждый день демонстрируя новый образ.

Фото: Instagram @alessandraambrosio Фото: Instagram @alessandraambrosio Фото: Instagram @alessandraambrosio

Также несколько нарядов продемонстрировала Ирина Шейк, выбрав черную гамму. К слову, на фестивале ее видели в компании актера Леонардо ДиКаприо. Он хоть и завсегдатай фестивалей, но умудрился остаться незамеченным, одевшись в черное и прикрыв лицо маской. Позже к ним присоединилась модель Стелла Максвелл.

Ирина Шейк Фото: irina shayk/instagram Ирина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Сын Уилла Смита, Джейден Смит, выбрал джинсовый костюм, так что выглядел на фоне остальных гостей фестиваля довольно скромно.

Джейден Смит

Кортни Кардашьян опубликовала несколько фото со своим мужем Трэвисом Баркером, пошутив, что это ее первое шоу его группы Blink-182, в составе которой он выступает барабанщиком.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Хейли Бибер решила не ударяться в популярный бохо-шик, и пришла на фестиваль в свободных джинсах и белой майке.

Хейли Бибер и Джастин Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram Хейли Бибер Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

В черном были на фестивале также Дженна Ортега и Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер

Дженна Ортега

А актриса Эмма Робертс сменила несколько нарядов, сфотографировавшись прямо у сцены в одном из образов.

Эмма Робертс Фото: Instagram emmaroberts Эмма Робертс Фото: Instagram emmaroberts

Но на фестивале нашлось место не только для модных образов. Также там случилось несколько внезапных любовных историй. Певица Камилла Кабельо и ее бывший бойфренд Шон Мендес внезапно восстановили свои отношения. Папарацци сфотографировали их за страстным поцелуем. Впрочем, представители певицы отметили, что пока рано говорить о том, что их роман возобновился.

И они были не единственными, кто выглядел влюбленным.

Исполнитель Bad Bunny и Кендалл Дженнер были сфотографированы вместе и они явно прекрасно проводили время. Также на фестивале были замечены актриса Нина Добрев и ее бойфренд Шон Уайт, а также Аарон Пол и его жена Лорен впервые за пять лет вернулись, чтобы отпраздновать 13-ю годовщину встречи и разделить свой первый поцелуй на колесе обозрения.

Нина Добрев на Коачелле

Также 30-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь посетила фестиваль "Коачелла-2023" в компании своей девушки Минки.

Второй уик-энд фестиваля пройдет с 21 по 23 апреля, и журналисты надеются увидеть у сцены еще одну парочку знаменитостей: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, которые недавно начали встречаться.