Алессандра Амбросио в образе украинского бренда и Нина Добрев с женихом. Звездные гости "Coachella-2023"

Известный фестиваль музыки и искусства посетили Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, дочь Майкла Джексона и другие знаменитости.

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В минувшие выходные прошел первый уикенд одного из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". На мероприятии присутствовал ряд самых больших звезд современности. Фокус рассказывает о нескольких из самых ярких появлений.

"Коачелла-2023"

Алессандра Амбросио

42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио посетила громкое событие в Калифорнии в образе украинского бренда. "Ангел" Victoria's Secret примеряла топ от "Cultnaked". Волосы бразильская знаменитость оставила распущенными и добавила к луку несколько ярких украшений.

Алессандра Амбросио

"Алессандра Амбросио носит майку STARDUST. #cultnakedgeneration", — прокомментировали появление своего продукта на "Коачелле-2023" представители украинского бренда, который ранее также часто демонстрировала Кендалл Дженнер.

Алессандра Амбросио

Пэрис Джексон

25-летняя американская певица и модель Пэрис Джексон также удосужилась посетить громкое музыкальное событие в Калифорнии.

Дочь Майкла Джексона выбрала черное бикини и рваные джинсы для веселого праздника в пустыне. Прогуливаясь рядом со своим щенком, готовым к фотографиям, Пэрис легко привлекала внимание в толпе знаменитостей.

Пэрис Джексон

Камила Кабельо и Шон Мендес

Во время первого вечера "Coachella" певица Камила Кабельо и ее бывший бойфренд Шон Мендес воссоединились во время совместного просмотра выступлений.

В завирусившемся в Сети ролике Кабельо и Мендес улыбнулись друг другу перед тем, как поцеловаться, а люди в толпе в это время наблюдали за звездными бывшими.

В другом месте ночью расставшиеся в ноябре 2021 года музыканты общались вместе и выпивали с друзьями.

26-летняя Камила выглядела празднично на фестивале, надев джинсы-карго с низкой посадкой с белой подшивкой, а ее бывший возлюбленный носил брюки цвета хаки и белую футболку.

Камила Кабельо и Шон Мендес

Нина Добрев

Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев появилась на публике со своим женихом Шоном Уайтом.

Звезда сериала "Дневники вампира" была одета в черную курточку, мини-юбку и светлую футболку. К аутфиту знаменитость добавила светло-розовую кепку.

Тем временем возлюбленный Добрев выбрал светло-пастельный образ — белую футболку, полосатые брюки и горчичную курточку.

Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.

Нина Добрев и Шон Уайт

В своих сторис канадская актриса также показала кадры отдыха на фестивале.

Нина Добрев

"Коачелла-2023"

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

Несмотря на то, что ранее сообщалось, будто американская бизнес-вумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вместе появятся на "Коачелле-2023", на мероприятии их заметили в разных компаниях.

Кайли Дженнер на "Коачелле-2023"

Молодая мама прибыла на мероприятие в компании своего друга и сестры Кендалл Дженнер. Тем временем Тимоти был со своими друзьями.

Тимоти Шаламе

Кендалл Дженнер

Другая из клана Кардашьян-Дженнер посетила фестиваль, на котором выступал ее вероятный бойфренд, рэппер Bad Bunny. Модель выбрала для выхода джинсовую юбку и темную курточку. Волосы Кендалл оставила распущенными.

Кендалл Дженнер

Эмма Робертс и Коди Джон

Племянница Джулии Робертс появилась на публике в компании своего возлюбленного Коди Джона.

Американская актриса держала бойфренда рядом, пока они находились на музыкальном фестивале, на котором присутствовали другие звезды.

Молодая мама надела пару черных коротких шорт с потрепанной пуговицей, тем временем Коди соединил бежевый пиджак с яркой полосатой рубашкой и темно-синими брюками.

Спутник Эммы Робертс носил рюкзак с изображением гепарда, который вполне мог принадлежать актрисе, поскольку она является большой поклонницей животного принта.

Эмма Робертс и Коди Джон

Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для теплых дней на фестивале "Коачелла-2023".

Также Фокус писал о появлении на "Коачелле-2023" Леонардо Ди Каприо и Ирины Шейк.