Алессандра Амбросио в образе украинского бренда и Нина Добрев с женихом. Звездные гости "Coachella-2023"
Известный фестиваль музыки и искусства посетили Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе, дочь Майкла Джексона и другие знаменитости.
В минувшие выходные прошел первый уикенд одного из самых известных музыкальных фестивалей "Коачелла-2023". На мероприятии присутствовал ряд самых больших звезд современности. Фокус рассказывает о нескольких из самых ярких появлений.
Алессандра Амбросио
42-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио посетила громкое событие в Калифорнии в образе украинского бренда. "Ангел" Victoria's Secret примеряла топ от "Cultnaked". Волосы бразильская знаменитость оставила распущенными и добавила к луку несколько ярких украшений.
"Алессандра Амбросио носит майку STARDUST. #cultnakedgeneration", — прокомментировали появление своего продукта на "Коачелле-2023" представители украинского бренда, который ранее также часто демонстрировала Кендалл Дженнер.
Пэрис Джексон
25-летняя американская певица и модель Пэрис Джексон также удосужилась посетить громкое музыкальное событие в Калифорнии.
Дочь Майкла Джексона выбрала черное бикини и рваные джинсы для веселого праздника в пустыне. Прогуливаясь рядом со своим щенком, готовым к фотографиям, Пэрис легко привлекала внимание в толпе знаменитостей.
Камила Кабельо и Шон Мендес
Во время первого вечера "Coachella" певица Камила Кабельо и ее бывший бойфренд Шон Мендес воссоединились во время совместного просмотра выступлений.
В завирусившемся в Сети ролике Кабельо и Мендес улыбнулись друг другу перед тем, как поцеловаться, а люди в толпе в это время наблюдали за звездными бывшими.
В другом месте ночью расставшиеся в ноябре 2021 года музыканты общались вместе и выпивали с друзьями.
26-летняя Камила выглядела празднично на фестивале, надев джинсы-карго с низкой посадкой с белой подшивкой, а ее бывший возлюбленный носил брюки цвета хаки и белую футболку.
Нина Добрев
Канадская актриса болгарского происхождения Нина Добрев появилась на публике со своим женихом Шоном Уайтом.
Звезда сериала "Дневники вампира" была одета в черную курточку, мини-юбку и светлую футболку. К аутфиту знаменитость добавила светло-розовую кепку.
Тем временем возлюбленный Добрев выбрал светло-пастельный образ — белую футболку, полосатые брюки и горчичную курточку.
Влюбленные вместе с 2020 года, а в начале 2022-го Шон сделал актрисе предложение.
В своих сторис канадская актриса также показала кадры отдыха на фестивале.
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе
Несмотря на то, что ранее сообщалось, будто американская бизнес-вумен Кайли Дженнер и актер Тимоти Шаламе вместе появятся на "Коачелле-2023", на мероприятии их заметили в разных компаниях.
Молодая мама прибыла на мероприятие в компании своего друга и сестры Кендалл Дженнер. Тем временем Тимоти был со своими друзьями.
Кендалл Дженнер
Другая из клана Кардашьян-Дженнер посетила фестиваль, на котором выступал ее вероятный бойфренд, рэппер Bad Bunny. Модель выбрала для выхода джинсовую юбку и темную курточку. Волосы Кендалл оставила распущенными.
Эмма Робертс и Коди Джон
Племянница Джулии Робертс появилась на публике в компании своего возлюбленного Коди Джона.
Американская актриса держала бойфренда рядом, пока они находились на музыкальном фестивале, на котором присутствовали другие звезды.
Молодая мама надела пару черных коротких шорт с потрепанной пуговицей, тем временем Коди соединил бежевый пиджак с яркой полосатой рубашкой и темно-синими брюками.
Спутник Эммы Робертс носил рюкзак с изображением гепарда, который вполне мог принадлежать актрисе, поскольку она является большой поклонницей животного принта.
Напомним, Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для теплых дней на фестивале "Коачелла-2023".
Также Фокус писал о появлении на "Коачелле-2023" Леонардо Ди Каприо и Ирины Шейк.