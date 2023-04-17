Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для теплых дней (фото)

Звезда подиумов посетила второй день фестиваля Коачелла-2023.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальный образ для жарких дней весной и летом 2023 года. Снимками в модном аутфите звезда подиумов поделилась в своем Instagram.

Жена Джастина Бибера накануне посетила второй день фестиваля Coachella, когда прибыла на звездную вечеринку Revolve.

Хейли, недавно осужденная за "копирование" кулинарной серии Селены Гомес, решила насладиться днем под солнечным светом пустыни.

Основательница Rhode, чей муж Джастин Бибер также был замечен, танцующим всю ночь накануне во время выступления Metro Boomin, выбрала стильный комфорт в белой укороченной безрукавке.

Она также надела выцветшие мешковатые джинсы Acne Studios с низкой талией, закрепленные черным поясом с золотой пряжкой вокруг талии.

Хейли Бибер

Звезда надела пару черных туфель, чтобы завершить свой ансамбль, когда она шла к людному месту, где проходили громкие события. Модель опрокинула на левое плечо изящную черную сумочку, чтобы поместить несколько вещей, которые ей понадобились во время мероприятия.

Хейли Бибер

Она дополнила свой образ, добавив разнообразные золотые колье, а также яркие серьги с золотыми кольцами. Хейли надела черные очки Gucci овальной формы, чтобы защитить глаза от яркого солнечного света.

Хейли Бибер

Напомним, Хейли Бибер в очередной раз обвинили в копировании Селены Гомес.

Также Фокус писал о весеннем свидании Хейли и Джастина Бибера.